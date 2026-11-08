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Reggio, il liceo ‘T. Campanella’ tra le sei scuole italiane al World Summit dei Nobel per la Pace

Il liceo classico Campanella tra le 6 scuole di riferimento nazionale: delegazione a Roma dal 2 al 4 dicembre per la 20ª edizione del summit

08 Novembre 2026 - 15:03 | Comunicato Stampa

liceo classico campanella

Il liceo classico “T. Campanella” farà parte delle 6 istituzioni scolastiche selezionate quali scuole di riferimento nazionale del progetto “Competenze STEM e linguistiche per l’integrazione professionale”.

Le delegazioni selezionate parteciperanno all’evento di formazione “Scuola Futura and WORLD SUMMIT OF NOBEL PEACE LAUREATES” in programma a ROMA (RM) dal 30 novembre al 05 dicembre 2026, evento internazionale che riunisce i Premi Nobel per la Pace e altri leader, rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi, imprese e società civile, per discutere temi globali come nonviolenza, giustizia sociale ed economica, Stato di diritto, ambiente, sviluppo sostenibile e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Il Summit e la sua 20ª edizione

Il Summit si tiene ogni anno in diverse città del mondo. La 20ª edizione si terrà a Roma dal 2 al 4 dicembre 2026, con focus sull’intelligenza artificiale e il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione della pace. La partecipazione all’evento degli studenti è interamente finanziata nell’ambito del progetto: tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio e organizzazione saranno a carico della scuola polo, senza alcun onere economico per le famiglie. La progettualità è finalizzata alla partecipazione di studentesse e studenti a percorsi di orientamento e formazione scuola-lavoro attraverso esperienze di mobilità in Italia e all’estero.

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