Reggio, Giusi Princi incontra il Colonnello Sole: ‘Lavoro di squadra per dare risposte concrete al territorio’
"Al Colonnello e a tutta la sua squadra i miei più sinceri auguri di buon lavoro": la Princi in visita dal nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria
08 Novembre 2026 - 14:51 | Comunicato Stampa
L’europarlamentare calabrese Giusi Princi ha incontrato il Colonnello Massimiliano Sole, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Accogliendo l’invito del Comandante Sole, l’Onorevole Princi si è recata in visita di cortesia presso la sede del Comando provinciale reggino.
“È stato un incontro costruttivo, che mi ha permesso di conoscere e apprezzare la visione e il metodo del Comandante Sole”, afferma l’On. Giusi Princi. “Abbiamo affrontato – prosegue – temi di grande rilevanza per il nostro territorio: non solo le criticità che interessano le nostre comunità e la necessità di contrastare con determinazione la criminalità organizzata e la violenza di genere, ma anche l’importanza di una formazione e di un’educazione capaci di porre realmente al centro i giovani e le loro aspirazioni. È fondamentale – evidenzia l’europarlamentare calabrese – offrire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere i cambiamenti e orientare i processi della realtà, anziché subirli. Nel corso dell’incontro, abbiamo approfondito anche le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, destinata a incidere sempre più trasversalmente su ogni ambito della nostra società”.
Giovani, formazione e cultura della legalità
“Da donna di scuola – continua l’On. Princi -, apprezzo l’attenzione che il Comandante Sole riserva ai giovani e alla valorizzazione delle loro potenzialità. Un orientamento che si traduce nell’impegno quotidiano a favore delle ragazze e dei ragazzi del territorio, ma anche nella scelta di avvalersi di una squadra dirigenziale giovane, preparata e competente. Investire sui giovani significa anche renderli consapevoli: è attraverso la diffusione della cultura della legalità, soprattutto nei luoghi della formazione e della crescita, che si costruiscono le fondamenta di una società più giusta e libera da condizionamenti”.
“Sul fronte del contrasto alla criminalità – aggiunge l’europarlamentare calabrese -, condividiamo una visione che affianca l’impegno nella prevenzione e nella sensibilizzazione alla necessaria fermezza dell’azione di contrasto, perché l’Arma dei Carabinieri, oltre a rappresentare un fondamentale presidio di sicurezza e legalità, sia sempre più una presenza amica, una sentinella del territorio, capace di ascoltare e intercettare i bisogni delle comunità”.
Il percorso del Colonnello Sole e gli auguri di Princi
Il percorso professionale del Colonnello Massimiliano Sole si distingue per un’esperienza articolata in ambito investigativo, territoriale, operativo e formativo, maturata attraverso incarichi di comando, responsabilità dirigenziali e attività svolte anche in ambito internazionale.
“Pur essendosi insediato da poco a Reggio Calabria, il Colonnello Sole ha già dimostrato attenzione e sensibilità verso il territorio, manifestando la volontà di conoscerne da vicino le comunità e di valorizzarne le potenzialità”, sottolinea l’Onorevole Giusi Princi. “Sono lieta che la Calabria e, in particolare, la città di Reggio e la sua area metropolitana – prosegue – possano contare su professionalità come la sua. Al Colonnello Sole e a tutta la sua squadra i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certa che sapremo costruire una proficua sinergia, perché è attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni che si rafforza la capacità di dare risposte concrete alle comunità”, conclude l’On. Giusi Princi.
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