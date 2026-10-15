Reggio, si rinnova la squadra degli Ufficiali: Massimiliano Sole il nuovo Comandante Provinciale

Il Colonnello Massimiliano Sole è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. L’Ufficiale ha recentemente assunto il prestigioso incarico, raccogliendo il testimone alla guida dell’Arma provinciale e iniziando il proprio percorso alla guida dei Carabinieri impegnati quotidianamente nel servizio d’Istituto sull’intero territorio reggino.

Il nuovo incarico si inserisce in un momento di rinnovamento dei vertici dell’Arma provinciale, con l’arrivo di nuovi Ufficiali destinati a ricoprire importanti responsabilità nei principali reparti del territorio.

I nuovi incarichi nei reparti dell’Arma

In particolare, hanno recentemente assunto i rispettivi incarichi:

il Tenente Colonnello Pierangelo Iannicca, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria;

il Tenente Colonnello Francesco Di Pinto, Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri;

il Capitano Alessandro Bonsignore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria;

il Capitano Francesco Severi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo;

il Capitano Emanuele Palombi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri;

il Capitano Guido Rosati, Comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi.



L’avvicendamento interessa alcuni dei principali incarichi di comando dell’Arma nella provincia e rappresenta un momento significativo nel naturale percorso professionale degli Ufficiali dei Carabinieri, chiamati a mettere a disposizione del territorio esperienze, competenze e professionalità maturate nel corso delle rispettive carriere.

Le priorità del nuovo assetto di comando

Il nuovo assetto di comando sarà orientato a proseguire e rafforzare l’azione dell’Arma sul territorio, attraverso una strategia fondata sulla prossimità ai cittadini, sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sull’efficacia dell’attività investigativa.

Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto della criminalità organizzata e dei fenomeni criminali di maggiore allarme sociale, alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e alla prevenzione dei reati, attraverso il costante raccordo tra i diversi reparti dell’Arma e la collaborazione con la Magistratura, le altre Forze di polizia e le Istituzioni.

I sei Marescialli Allievi in provincia

Nel corso della conferenza stampa, il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Sole, ha inoltre presentato sei Marescialli Allievi, frequentatori del terzo anno del 14° Corso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, attualmente impegnati presso i reparti territoriali della provincia nell’ambito del percorso di “Training on the Job”.

Il Training on the Job costituisce una peculiare dinamica formativa dell’Arma dei Carabinieri e rappresenta un elemento qualificante del percorso professionale dei futuri Marescialli. Il terzo anno del corso prevede infatti un periodo di formazione direttamente sul campo, presso i reparti dell’Arma Territoriale, consentendo agli Allievi di affiancare il personale in servizio e di confrontarsi concretamente con le attività quotidiane delle Stazioni e dei reparti.

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Il percorso formativo degli Allievi

Il percorso formativo si sviluppa attraverso tre articolazioni territoriali – Nord, Centro e Sud Italia –, alternando l’esperienza operativa presso i reparti alla formazione e alle attività didattiche previste dal corso. Gli Allievi hanno così la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche e tecnico-professionali acquisite durante il percorso di studi, maturando esperienza diretta nel rapporto con i cittadini, nel controllo del territorio e nelle attività istituzionali dell’Arma.

La presenza dei sei Marescialli Allievi nella provincia di Reggio Calabria rappresenta quindi un’importante occasione di formazione sul campo e di crescita professionale, consentendo loro di conoscere direttamente le peculiarità del territorio e di acquisire quelle competenze operative che saranno fondamentali nel futuro servizio presso i reparti dell’Arma.