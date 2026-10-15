Serie D, l’ex Reggina Rolando Bianchi e la sua prima volta in panchina: ‘Pronto per una nuova sfida’

“Ho lavorato con Fabio e Paolo Cannavaro, adesso voglio crescere e fare l'ultimo step”

Una nuova sfida, questa volta dalla panchina. Rolando Bianchi, ex attaccante della Reggina, è il nuovo allenatore del Villa Valle, formazione impegnata nel girone B del campionato di Serie D. Una scelta con la quale la società punta a dare una svolta alla propria stagione, affidandosi all’entusiasmo e alle ambizioni di un tecnico che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale.

Dopo una carriera da calciatore vissuta anche su palcoscenici importanti, Bianchi vuole adesso costruirsi un futuro da allenatore. Un’avventura che parte dalla Serie D, con la possibilità di misurarsi per la prima volta nelle responsabilità di guida tecnica di una prima squadra.

Bianchi: “Sentivo forte la voglia di iniziare da primo allenatore”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex centravanti amaranto ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Villa Valle, sottolineando quanto siano state importanti le esperienze maturate negli ultimi anni.

“Provengo da uno staff importante, ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di Fabio e Paolo Cannavaro, ma sentivo forte la voglia di iniziare un’esperienza da primo allenatore. Per me era fondamentale mettermi nelle condizioni di poter crescere e di compiere l’ultimo step che ancora mi mancava”.

A Reggio Calabria il nome di Rolando Bianchi conserva un significato particolare. L’ex attaccante è stato tra i protagonisti di una delle stagioni più ricordate della storia amaranto, quella della straordinaria salvezza conquistata nel campionato 2006-2007, dopo la penalizzazione iniziale di undici punti.