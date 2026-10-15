October’s Futsal 2026: a Reggio Calabria tre giorni di sport, turismo e valorizzazione del territorio

Reggio Calabria si prepara ad accogliere OCTOBER’S FUTSAL, il torneo interregionale di FUTSAL – Calcio a 5 organizzato da ASD EVERGREEN e in programma dal 16 al 18 ottobre 2026. Tre giornate dedicate allo sport dilettantistico, alla partecipazione giovanile e ai valori del fair play, ma anche alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio dell’Area dello Stretto. La manifestazione nasce infatti con un’impostazione che va oltre il semplice appuntamento agonistico e propone a squadre, tecnici, famiglie, accompagnatori e visitatori una vera esperienza di sport e territorio.

La manifestazione è inserita nel circuito delle attività del Centro Nazionale Sportivo Libertas e presenta carattere interregionale, con la partecipazione di delegazioni provenienti da più regioni italiane. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del futsal come occasione di crescita, aggregazione e formazione, contribuendo nello stesso tempo a posizionare Reggio Calabria come destinazione di turismo sportivo anche nei periodi di media e bassa stagione.

Sport e programma

L’apertura ufficiale è prevista venerdì 16 ottobre con l’accoglienza e l’accredito delle delegazioni, le verifiche amministrative e sportive, la cerimonia inaugurale e le prime partite del torneo. La giornata comprenderà anche momenti formativi dedicati allo sport, ai corretti stili di vita e al benessere psicofisico, con l’intento di affiancare alla competizione una dimensione educativa rivolta soprattutto ai giovani.

Sabato 17 ottobre sarà dedicato alla fase eliminatoria, con le gare di Calcio a 5 e con iniziative collaterali di promozione territoriale pensate per accompagnatori, famiglie e visitatori. Domenica 18 ottobre il torneo entrerà nella fase conclusiva con semifinali, finali, premiazioni ufficiali e cerimonia di chiusura. Le attività sportive si svolgeranno a Reggio Calabria, presso il campo di Calcio a 5 di Via Anita Garibaldi, Gallico Superiore.

Non solo futsal: Reggio Calabria da vivere

Uno degli elementi centrali di OCTOBER’S FUTSAL è l’integrazione tra sport e turismo. L’evento vuole offrire a chi arriva da fuori regione l’opportunità di trasformare la trasferta sportiva in una breve vacanza nella Città dei Bronzi di Riace. Il programma di valorizzazione territoriale richiama alcuni dei luoghi simbolo di Reggio Calabria e dell’Area dello Stretto: il Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, il Lungomare Falcomatà, Corso Garibaldi, il Castello Aragonese, l’Arena dello Stretto e gli affacci panoramici sullo Stretto di Messina e sull’Etna.

La manifestazione promuove inoltre la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche locali e delle tradizioni calabresi, favorendo il coinvolgimento di strutture ricettive, ristoranti, pubblici esercizi e operatori turistici. L’invito rivolto alle delegazioni e ai visitatori è quindi quello di fermarsi sul territorio, pernottare, scoprire i sapori tipici, vivere il mare e il paesaggio e conoscere il patrimonio storico e culturale della città e della provincia di Reggio Calabria. In questa prospettiva lo sport diventa un vero strumento di promozione territoriale e di destagionalizzazione dei flussi turistici.

Giovani, benessere e inclusione

OCTOBER’S FUTSAL dedica particolare attenzione anche alla funzione educativa e sociale dello sport. Nel corso dell’evento sono previsti incontri e workshop sui temi della disciplina, della mentalità sportiva, della leadership, della resilienza, della nutrizione e della psicologia dello sport. Le attività sono pensate per avvicinare i giovani a una pratica sportiva consapevole e per diffondere i valori della collaborazione, del rispetto delle regole e del benessere psicofisico.

Il progetto prevede inoltre misure rivolte all’accessibilità e alla partecipazione delle persone con disabilità, con servizi di accoglienza e supporto e con una particolare attenzione alla fruibilità delle attività collaterali. L’obiettivo è qualificare la manifestazione come un evento sportivo inclusivo, capace di rafforzare la coesione sociale e di rendere lo sport uno strumento concreto di partecipazione e comunità.

Un evento green e digitale

L’organizzazione punta anche sulla sostenibilità e sull’impiego delle tecnologie digitali. Sono previste procedure online per iscrizioni, accrediti e comunicazioni, l’utilizzo di QR Code per programma, calendari e materiali informativi, la riduzione del consumo di carta e della plastica monouso, la raccolta differenziata e azioni per razionalizzare gli spostamenti delle delegazioni. Il sito e i canali digitali dell’evento saranno utilizzati per aggiornamenti, risultati, contenuti fotografici e video e per raccontare in tempo reale il legame tra il torneo e il territorio ospitante.

Il sostegno della Regione Calabria

L’evento è stato finanziato dalla Regione Calabria grazie al PAC CALABRIA 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.8.3, nell’ambito dell’intervento “Grandi eventi sportivi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026”. Il sostegno regionale valorizza una manifestazione che integra sport, promozione turistica, cultura, inclusione e sviluppo del territorio.

Con OCTOBER’S FUTSAL, ASD EVERGREEN intende costruire un appuntamento capace di consolidarsi nel tempo e di diventare un punto di incontro tra comunità sportive e territorio. Il messaggio della manifestazione è semplice: venire a Reggio Calabria per vivere il futsal e cogliere l’occasione per scoprire una città e una provincia ricche di storia, paesaggi, cultura, tradizioni e ospitalità.