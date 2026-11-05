City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Dall’UE 39,3 mln per migliorare la vita delle persone con disabilità: l’annuncio di Giusy Princi

Tutte le info dalle parole dell'europarlamentare reggina. Ecco il termine per la presentazione delle proposte

05 Novembre 2026 - 11:19 | Comunicato

giusi princi parlamento europeo

“Sostenere la vita indipendente delle persone con disabilità, migliorare l’accessibilità dei servizi e favorire la piena inclusione nella comunità. Sono queste le finalità del nuovo bando di Horizon Europe, che mette a disposizione 39,3 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca e innovazione dedicati alle persone con disabilità a lungo termine, fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in tutte le fasi della vita”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, componente della Commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo.

“Investire nella ricerca – prosegue – significa offrire a chi convive con una disabilità la possibilità di poter contare su strumenti, servizi e soluzioni che favoriscano l’autonomia, rimuovano le barriere e consentano di partecipare pienamente alla vita della comunità”.

Il bando si rivolge a soggetti interessati a sviluppare progetti di ricerca e innovazione, tra cui università, enti di ricerca, ospedali, strutture sanitarie e riabilitative, imprese e organizzazioni della società civile, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal programma e anche nell’ambito di partenariati europei. Il contributo indicativo è compreso tra 6 e 8 milioni di euro per progetto.

I progetti dovranno concentrarsi su almeno tre degli ambiti previsti dal bando, dalla prevenzione alla riabilitazione, dalle tecnologie assistive allo sviluppo di servizi sanitari e sociali accessibili, fino alla promozione della vita indipendente e dell’inclusione nelle comunità. Il bando pone, inoltre, l’accento sul coinvolgimento diretto delle persone con disabilità, attraverso le organizzazioni che le rappresentano.

“È fondamentale – sottolinea l’On. Princi – che le soluzioni sviluppate rispondano alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della vita. Un bambino, un giovane che si prepara ad affrontare l’età adulta o una persona anziana presentano necessità differenti. La ricerca deve, quindi, contribuire a individuare risposte che siano adeguate a ciascuna situazione”.

Il programma incoraggia, inoltre, la collaborazione tra i progetti finanziati dall’Unione europea, attraverso reti, seminari congiunti, scambio di conoscenze e condivisione delle buone pratiche. Particolare attenzione è rivolta anche alle sinergie tra il settore della salute e quello della cultura, della creatività e della società inclusiva, per promuovere iniziative complementari in materia di inclusione sociale, equità e partecipazione.

La forte attenzione dell’eurodeputata al tema della disabilità si inserisce in un percorso istituzionale sviluppato anche con le Nazioni Unite. Nel giugno 2026 l’On. Princi ha, infatti, partecipato a New York alla 19ª Conferenza degli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (COSP19), rappresentando il Parlamento europeo.

Confronto che è poi proseguito a settembre con la visita in Italia di Heba Hagrass, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che, su invito dell’On. Princi e del Sindaco Francesco Cannizzaro, si è recata a Reggio Calabria, incontrando istituzioni, associazioni, caregiver e realtà del territorio.

L’Onorevole Princi invita quindi università, centri di ricerca, strutture sanitarie e organizzazioni della società civile calabresi a valutare le opportunità offerte dal bando e a promuovere collaborazioni con partner europei.

“I nostri territori possono offrire un contributo significativo, mettendo a disposizione competenze scientifiche, professionali ed esperienze maturate sul campo. E la cooperazione europea rappresenta un’occasione per valorizzarle e partecipare alla costruzione di soluzioni che migliorino concretamente la vita delle persone”, conclude l’Onorevole Princi.

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 17 febbraio 2027, alle ore 17:00.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giusy PrinciParlamento EuropeoCalabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?