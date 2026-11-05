Reggina: la promessa di Magrassi e il regalo in caso di gol con l’Enna

Andrea Magrassi è stato ospite telefonico nel corso della trasmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su Radio Touring 104. Ha parlato del momento della Reggina e anche di quella rete che cerca insistentemente e che da qualche domenica non arriva: “Per caratteristiche sono un centravanti che offre anche quantità. Per esempio rispetto a Guida che è un giocatore molto tecnico, io posso risultare più fastidioso per i difensori avversari dal punto di vista agonistico. Non mi leggo troppo al gol per questo non sono scoraggiato dopo la partita giocata con il Ragusa, anzi a mente fredda, il fatto di aver avuto molte occasioni mi lascia tranquillo. Poi è normale che per me è importante segnare qualche gol in più. Mi dà più fastidio che mi siano stati annullati tre gol nelle precedenti giornate”.

Leggi anche

La pressione esterna

“Le pressioni? Sono abituato a non leggere e a non ascoltare niente. Il calciatore non deve minimamente pensare a quel che succede all’esterno. Le differenze con gli altri gironi sono sul piano tecnico, qui le difficoltà sono sotto l’aspetto mentale, i campi ostici, il temperamento. Poi qui i presidenti mettono bocca sulle squadre avversarie, non mi era mai capitata una cosa del genere”.

I pochi gol fino al momento

“Mia moglie si è ricordata che a Pontedera ero partito in sordina, in termini di gol. Solo tre gol all’andata, poi ho chiuso capocannoniere. Ma i reggini tifano Reggina e non Magrassi, più importante vincere il campionato che arrivare a 20 gol. Ho fatto questa scelta perché intravedevo qualcosa di importante, non ho mai pensato agli obiettivi personali. L’obiettivo è riportare la Reggina fuori da una categoria in cui al mercoledì non si sa dove si gioca domenica. Se vinciamo ad Enna con un mio gol? Regalo due biglietti di curva per Reggina-Sambiase”.