Messina, il presidente Davis tuona contro la penalizzazione. Il testo del video e l’invito ai tifosi

Il Messina non ci sta. Dopo la pesantissima penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, il presidente Justin Davis rompe il silenzio e annuncia battaglia, contestando una sanzione che ritiene ingiusta e che rischia di compromettere il percorso sportivo della squadra. Attraverso un video accompagnato da un lungo messaggio, Davis difende l’operato della società e punta il dito contro responsabilità che, a suo dire, non sarebbero riconducibili all’attuale gestione.

Davis: “Abbiamo rispettato ogni regola”

“Tutto validato dalla Lega. Tutto controllato e approvato dalla curatela fallimentare. Tutto trasferito e certificato dalla Federazione. Ho fatto tutto ciò che mi è stato imposto, fino all’ultima carta. Ho rispettato ogni regola. E oggi ci presentano il conto per errori che non sono nostri. Che colpa ha il Messina? Che colpa abbiamo noi? Perché devono pagare i nostri giocatori, che sudano in campo ogni domenica? Perché devono pagare i nostri tifosi, che non hanno mai smesso di crederci? Non lo accetto. Non lo accetteremo”.

Messina, annunciata battaglia legale contro la penalizzazione