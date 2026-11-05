Messina, il presidente Davis tuona contro la penalizzazione. Il testo del video e l’invito ai tifosi
"Che colpa abbiamo noi? Perché devono pagare i nostri giocatori. Non lo accetteremo"
05 Novembre 2026 - 10:03 | Redazione
Il Messina non ci sta. Dopo la pesantissima penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, il presidente Justin Davis rompe il silenzio e annuncia battaglia, contestando una sanzione che ritiene ingiusta e che rischia di compromettere il percorso sportivo della squadra. Attraverso un video accompagnato da un lungo messaggio, Davis difende l’operato della società e punta il dito contro responsabilità che, a suo dire, non sarebbero riconducibili all’attuale gestione.
Davis: “Abbiamo rispettato ogni regola”
“Tutto validato dalla Lega. Tutto controllato e approvato dalla curatela fallimentare. Tutto trasferito e certificato dalla Federazione. Ho fatto tutto ciò che mi è stato imposto, fino all’ultima carta. Ho rispettato ogni regola. E oggi ci presentano il conto per errori che non sono nostri. Che colpa ha il Messina? Che colpa abbiamo noi? Perché devono pagare i nostri giocatori, che sudano in campo ogni domenica? Perché devono pagare i nostri tifosi, che non hanno mai smesso di crederci? Non lo accetto. Non lo accetteremo”.
Messina, annunciata battaglia legale contro la penalizzazione
“Combatterò per questa squadra con tutte le mie forze, in ogni sede e fino all’ultimo grado di giudizio. Questa non è solo una battaglia di calcio. È una battaglia per il rispetto, per la dignità, per la verità. È una battaglia per Messina. E Messina non si piega davanti a nessuno. Messina non si arrende. Messina combatte. Messina è unita”.
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