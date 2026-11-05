Serie D, Samake lascia la Nuova Igea Virtus: per il bomber c’è già una nuova destinazione

Nella giornata di ieri è arrivata la risoluzione consensuale del contratto tra la società giallorossa e l'attaccante

Una separazione che arriva dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, soprattutto se confrontata con quella straordinaria dello scorso anno, quando Samake era stato uno dei grandi protagonisti della formazione siciliana, conquistando anche il titolo di capocannoniere. Il rendimento meno brillante di questo avvio di campionato ha portato le parti a scegliere strade diverse, ma per l’attaccante si apre una nuova opportunità.

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Sulle tracce di Samake c’è infatti L’Aquila, formazione che milita nel girone F di Serie D e che sta disputando un campionato di altissimo livello. Gli abruzzesi sono l’unica squadra ancora imbattuta del raggruppamento e occupano il secondo posto in classifica, ad appena un punto dalla capolista Teramo. Una destinazione importante per Samake, che potrebbe così rilanciarsi in una squadra impegnata nella corsa alla promozione.