Reggio, Neri commissario cittadino di FdI. Il gruppo consiliare: ‘Buon lavoro Peppe’

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con il capogruppo Giuseppe Bilardi e le consigliere Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, accoglie con soddisfazione la nomina di Peppe Neri a commissario del coordinamento cittadino del partito a Reggio Calabria.

«Come gruppo consiliare facciamo a Peppe i nostri auguri di buon lavoro», dichiara Bilardi a nome di tutti. «Si apre una nuova fase organizzativa e politica per Fratelli d’Italia in città, e la affrontiamo insieme. Un partito è forte quando chi lavora nelle istituzioni e chi lavora sul territorio cammina nella stessa direzione, e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Accogliamo con piacere l’invito di Peppe a incontrarci presto: ascolto e confronto sono il metodo giusto per costruire un’agenda di proposte per la città.»