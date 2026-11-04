Serie D: risoluzione pesante in casa Nuova Igea. Il capocannoniere della passata stagione è libero

Si chiude l’avventura di Boubacar Samake con la maglia della Nuova Igea Virtus. La società giallorossa ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l’attaccante maliano per la risoluzione consensuale del contratto. Termina così l’esperienza del calciatore a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il comunicato

“Nuova Igea Virtus comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante maliano Boubacar Samake. Al calciatore, che ha sempre dimostrato massimo impegno e attaccamento ai colori giallorossi durante la sua permanenza a Barcellona Pozzo di Gotto, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la dirigenza, dello staff tecnico e dei tifosi per il contributo umano e professionale offerto alla causa del club. A Bouba, professionista esemplare e uomo di indubbi valori sportivi, la Nuova Igea Virtus augura con sincero affetto le migliori fortune umane e le più prestigiose soddisfazioni per il futuro della propria carriera”.