City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: variazione nel programma di allenamenti. Il comunicato

La squadra si sta preparando per la trasferta contro l'Enna

04 Novembre 2026 - 16:09 | Comunicato

Campo S Agata

As Reggina 1914 comunica che l’allenamento pomeridiano della prima squadra, originariamente in programma giovedì 5 novembre alle ore 15:30, non avrà luogo.

Resta invariato il programma riguardante l’allenamento mattutino, che si svolgerà a partire dalle ore 10:30 con accesso per tifosi e organi d’informazione.

A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno Enna-Reggina si svolgeranno a porte chiuse.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?