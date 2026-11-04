Reggina: variazione nel programma di allenamenti. Il comunicato
La squadra si sta preparando per la trasferta contro l'Enna
04 Novembre 2026 - 16:09 | Comunicato
As Reggina 1914 comunica che l’allenamento pomeridiano della prima squadra, originariamente in programma giovedì 5 novembre alle ore 15:30, non avrà luogo.
Resta invariato il programma riguardante l’allenamento mattutino, che si svolgerà a partire dalle ore 10:30 con accesso per tifosi e organi d’informazione.
A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno Enna-Reggina si svolgeranno a porte chiuse.
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