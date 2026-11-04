Reggio, tutto pronto per la quinta edizione del Trofeo Anassilao: tre campioni in riva allo Stretto
La manifestazione, organizzata da Italica Sport dal 19 al 22 novembre, coinvolgerà diversi impianti cittadini
04 Novembre 2026 - 16:24 | di Redazione
Reggio Calabria si prepara ad accogliere tre grandi protagonisti dello sport internazionale. Dal 19 al 22 novembre torna il Trofeo Anassilao, giunto alla quinta edizione, con quattro giornate dedicate a competizioni, incontri e iniziative rivolte anche ai più giovani.
Tra gli ospiti più attesi ci saranno Filippo Magnini, due volte campione del mondo di nuoto, Alessio Sakara, protagonista delle arti marziali miste, e Raoul Allegranti, campione europeo di pattinaggio artistico.
Gare, eventi e incontri con gli studenti
La manifestazione, organizzata da Italica Sport, coinvolgerà diversi impianti cittadini. Le gare di MMA si svolgeranno al Pianeta Viola, mentre il Parco Caserta Sport Village ospiterà le competizioni di nuoto e pattinaggio artistico.
Spazio anche alla sensibilizzazione con un incontro dedicato al bullismo, in programma il 20 novembre al Cineteatro Odeon, e alla consegna dei Premi Anassilao.
Il programma sarà presentato oggi, mercoledì 4 novembre, alle 16:30, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.
Un appuntamento che punta a unire sport, formazione e promozione del territorio, portando a Reggio Calabria atleti e appassionati provenienti da diverse realtà.
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