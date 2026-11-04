City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie D: si è giocato il recupero tra Modica e Athletic Palermo. Il risultato e la nuova classifica

La partita era stata sospesa per un infortunio al direttore di gara

04 Novembre 2026 - 16:50 | Redazione

Pallone ufficiale della Serie D 2025-26 con logo LND appoggiato su un supporto a bordo campo

Il Modica conquista tre punti preziosi battendo 2-0 l’Athletic Palermo nel recupero della gara sospesa per l’infortunio dell’arbitro. Il precedente incontro si era interrotto al 32′ del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Nel pomeriggio di oggi si è tornati in campo e i padroni di casa hanno subito indirizzato la sfida, trovando il vantaggio dopo appena un minuto dalla ripresa del gioco. Il Modica è poi riuscito a raddoppiare, chiudendo definitivamente i conti sul 2-0. Una vittoria importante e tre punti fondamentali per dare respiro a una classifica ancora deficitaria e per provare a rilanciarsi in campionato.

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 23
  2. Sambiase 23
  3. Vibonese 21
  4. Avola 19
  5. PraiaTortora 18
  6. Milazzo 16
  7. Nuova Igea 15
  8. Licata 14
  9. A. Palermo 14
  10. Gela 12
  11. Nissa 12
  12. Siracusa (-7) 11
  13. Modica 10
  14. Vigor Lamezia 8
  15. Favara 8
  16. Trapani (-5) 6
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Modica Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?