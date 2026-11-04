Serie D: si è giocato il recupero tra Modica e Athletic Palermo. Il risultato e la nuova classifica
La partita era stata sospesa per un infortunio al direttore di gara
04 Novembre 2026 - 16:50 | Redazione
Il Modica conquista tre punti preziosi battendo 2-0 l’Athletic Palermo nel recupero della gara sospesa per l’infortunio dell’arbitro. Il precedente incontro si era interrotto al 32′ del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Nel pomeriggio di oggi si è tornati in campo e i padroni di casa hanno subito indirizzato la sfida, trovando il vantaggio dopo appena un minuto dalla ripresa del gioco. Il Modica è poi riuscito a raddoppiare, chiudendo definitivamente i conti sul 2-0. Una vittoria importante e tre punti fondamentali per dare respiro a una classifica ancora deficitaria e per provare a rilanciarsi in campionato.
La classifica
- Reggina 23
- Sambiase 23
- Vibonese 21
- Avola 19
- PraiaTortora 18
- Milazzo 16
- Nuova Igea 15
- Licata 14
- A. Palermo 14
- Gela 12
- Nissa 12
- Siracusa (-7) 11
- Modica 10
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Trapani (-5) 6
- Ragusa 3
- Enna 3
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