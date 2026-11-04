Reggio, dal mito alla contemporaneità: al Teatro Metropolitano in scena ‘Un’Ara di Pietra’

Arriva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Metropolitano di Reggio Calabria “Un’Ara di Pietra”, la nuova, intensa fatica teatrale firmata dalla Compagnia Teatrale “I Commedianti”. L’appuntamento con la prima è per mercoledì 12 novembre 2026, con sipario alle ore 21:00.

Scritto e diretto da Antonio Buffon, lo spettacolo si muove sul filo sottile del confronto tra l’eroismo e la tragicità del mondo antico e le contraddizioni, le maschere e i drammi dell’uomo contemporaneo. Un’opera corale che scava nelle radici della memoria classica per restituire al pubblico una riflessione lucida e appassionata sul presente, interrogandosi sui valori etici e spirituali che muovono ancora l’agire umano.

La squadra tecnica e artistica

La messa in scena si avvale di una cura tecnica e artistica di altissimo profilo, pensata per valorizzare ogni sfumatura drammaturgica: la direzione del coro è affidata al maestro Carlo Giordano, mentre le coreografie e i movimenti scenici vedono la partecipazione del danzatore Leo Marzino.

Sul palco prenderà vita un cast ricco e affiatato, composto da interpreti di esperienza e sensibilità della scena locale: Franco Donato (voci fuori campo e impianto tecnico), Irene Sitibondo (scenografie), Giusy Malara e Alice Muccini (costumi), affiancati dagli attori Antonio Buffon, Antonio Benestare, Anita Scordo, Stefano Tommasello, Pino Costantino, Tina Calabrò, Nancy Calabrò, Irene Sitibondo, Adalgisa Sardella, Peppe Mandica, Caterina Anamiati, e impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Irene Trunfio / Ivana Castagna e Claudio Bova.

Incassi per il progetto carrellino

Ma l’evento non si esaurisce nella sua dimensione puramente artistica e culturale. La Compagnia Teatrale “I Commedianti” ha infatti scelto di legare l’intero progetto a una nobile causa di solidarietà internazionale: l’intero ricavato della biglietteria sarà devoluto al progetto umanitario “carrellino”, un’iniziativa promossa per la costruzione e la distribuzione di carrelli d’acqua per i bambini di Arusha, in Tanzania. Teatro e altruismo tornano così a intrecciarsi in un unico, grande gesto di vicinanza e concreta solidarietà verso i più fragili.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro di prosa, della cultura e della partecipazione civile.

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Informazioni utili

Titolo: Un’Ara di Pietra

Compagnia: Compagnia Teatrale “I Commedianti”

Testo e Regia: Antonio Buffon

Direttore del coro: Carlo Giordano

Data e Orario: 12 Novembre 2026 – h. 21.00

Luogo: Teatro Metropolitano, Reggio Calabria

Finalità: Incassi devoluti al progetto umanitario “carrellino” a favore dei bambini della Tanzania.