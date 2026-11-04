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Reggio, dal mito alla contemporaneità: al Teatro Metropolitano in scena ‘Un’Ara di Pietra’

Eroismo antico e drammi dell'uomo di oggi: la nuova produzione dei Commedianti al Teatro Metropolitano, con incassi devoluti al progetto umanitario

04 Novembre 2026 - 15:59 | Comunicato Stampa

Gruppo di attori in costume sul palco davanti a una proiezione con colonne antiche in rovina e un faro teatrale

Arriva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Metropolitano di Reggio Calabria “Un’Ara di Pietra”, la nuova, intensa fatica teatrale firmata dalla Compagnia Teatrale “I Commedianti”. L’appuntamento con la prima è per mercoledì 12 novembre 2026, con sipario alle ore 21:00.

Scritto e diretto da Antonio Buffon, lo spettacolo si muove sul filo sottile del confronto tra l’eroismo e la tragicità del mondo antico e le contraddizioni, le maschere e i drammi dell’uomo contemporaneo. Un’opera corale che scava nelle radici della memoria classica per restituire al pubblico una riflessione lucida e appassionata sul presente, interrogandosi sui valori etici e spirituali che muovono ancora l’agire umano.

Commedianti ara teatro metropolitano locandina

La squadra tecnica e artistica

La messa in scena si avvale di una cura tecnica e artistica di altissimo profilo, pensata per valorizzare ogni sfumatura drammaturgica: la direzione del coro è affidata al maestro Carlo Giordano, mentre le coreografie e i movimenti scenici vedono la partecipazione del danzatore Leo Marzino.

Sul palco prenderà vita un cast ricco e affiatato, composto da interpreti di esperienza e sensibilità della scena locale: Franco Donato (voci fuori campo e impianto tecnico), Irene Sitibondo (scenografie), Giusy Malara e Alice Muccini (costumi), affiancati dagli attori Antonio Buffon, Antonio Benestare, Anita Scordo, Stefano Tommasello, Pino Costantino, Tina Calabrò, Nancy Calabrò, Irene Sitibondo, Adalgisa Sardella, Peppe Mandica, Caterina Anamiati, e impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Irene Trunfio / Ivana Castagna e Claudio Bova.

Commedianti ara teatro metropolitano

Incassi per il progetto carrellino

Ma l’evento non si esaurisce nella sua dimensione puramente artistica e culturale. La Compagnia Teatrale “I Commedianti” ha infatti scelto di legare l’intero progetto a una nobile causa di solidarietà internazionale: l’intero ricavato della biglietteria sarà devoluto al progetto umanitario “carrellino”, un’iniziativa promossa per la costruzione e la distribuzione di carrelli d’acqua per i bambini di Arusha, in Tanzania. Teatro e altruismo tornano così a intrecciarsi in un unico, grande gesto di vicinanza e concreta solidarietà verso i più fragili.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro di prosa, della cultura e della partecipazione civile.

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Informazioni utili

Titolo: Un’Ara di Pietra
Compagnia: Compagnia Teatrale “I Commedianti”
Testo e Regia: Antonio Buffon
Direttore del coro: Carlo Giordano
Data e Orario: 12 Novembre 2026 – h. 21.00
Luogo: Teatro Metropolitano, Reggio Calabria
Finalità: Incassi devoluti al progetto umanitario “carrellino” a favore dei bambini della Tanzania.

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