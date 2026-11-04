Enna-Reggina, doppio colpo di scena: cambia ancora lo stadio e rientra la protesta dei calciatori

La Reggina attende comunicazioni ufficiali per conoscere la sede della sfida contro l’Enna, in programma domenica 8 novembre. Quando sembrava ormai definita la scelta dello stadio “Angelino Nobile” di Lentini, ecco arrivare una nuova indiscrezione che cambia nuovamente i programmi. Secondo le ultime voci, infatti, la partita dovrebbe disputarsi allo stadio “Silvio Proto” di Troina. Una soluzione alternativa a quella di Lentini, dove il rifacimento del manto erboso sarebbe ancora in corso e non consentirebbe di ospitare l’incontro.

Una situazione che continua a creare incertezza, soprattutto per i tifosi amaranto intenzionati a seguire la squadra in trasferta. Si attende adesso una comunicazione ufficiale per conoscere definitivamente la sede della gara.

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Enna, rientra la protesta dei calciatori

Intanto, arrivano segnali incoraggianti anche sul fronte societario dell’Enna. Sarebbe rientrata la protesta dei calciatori, che nelle scorse ore avevano minacciato di non allenarsi e di non scendere in campo contro la Reggina a causa delle difficoltà economiche e organizzative del club. La squadra avrebbe ricevuto rassicurazioni sull’imminente cambio di proprietà, con il passaggio da Giancarlo Travagin a Garofalo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Proprio per questo nel pomeriggio il gruppo si è allenato regolarmente

Per la Reggina di Marchionni resta la necessità di preparare al meglio un appuntamento che non deve essere sottovalutato nonostante la classifica e le difficoltà dell’avversario, mentre società e tifosi attendono di conoscere ufficialmente la destinazione della trasferta.