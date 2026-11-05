City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, la Conferenza degli Addetti Scientifici, Spaziali ed Esperti Agricoli entra nel vivo alla Mediterranea

"Oggi tocchiamo con mano l'importanza di questa intensa tre giorni che unisce ricerca, diplomazia e mondo produttivo", le parole del prof. Zimbalatti

05 Novembre 2026 - 11:04 | Comunicato

UniRC ca

È entrata nel vivo, presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la seconda giornata della Conferenza degli Addetti Scientifici, Spaziali e degli Esperti Agricoli 2026. L’appuntamento consolida il ruolo dell’Ateneo reggino quale ponte strategico e propulsivo tra la ricerca scientifica avanzata e il mercato industriale, confermando una tendenza di prestigiosi eventi scientifici e culturali ospitati di recente.

A dare il benvenuto agli ospiti in qualità di Presidente del Coruc è stato il Rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti. Nel suo indirizzo di saluto, il Rettore ha espresso profonda gratitudine al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per aver scelto Reggio Calabria e il suo Ateneo:

“L’annuncio del Ministro Tajani della scorsa estate, laddove annunciava assieme al Sindaco Cannizzaro che quest’anno questo evento si sarebbe svolto a Reggio Calabra era stata una bellissima notizia. Ancor piu’ bella è stata per noi  la decisione di svolgere un’intera giornata di lavori presso la nostra Università.  Oggi tocchiamo con mano l’importanza di questa intensa tre giorni che unisce ricerca, diplomazia e mondo produttivo. Sentiamo la responsabilità di contribuire, assieme a tutti gli altri attori istituzionali e privati, di  trasformare la conoscenza in opportunità concrete per persone, imprese e territori. Un  impegno molto ben rappresentato  nel titolo stesso dell’assise: ‘Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia’.”

UniRC Conferenza Addetti

Il Rettore Zimbalatti ha inoltre evidenziato la perfetta sintonia tra i temi del summit, alcuni in particolare,  e le competenze  dell’Ateneo, citando in particolare i panel dedicati a “La scienza al servizio dell’Agricoltura: tecnologie innovative, sostenibilità e futuro”,  il focus sulla rigenerazione urbana,  quello    sul patrimonio culturale, affidato all’ alumnus della Mediterranea Livio De Luca,  ed i segmenti sulle start-up e sul trasferimento tecnologico che hanno coinvolto tutto il sistema universitario. “L’auspicio – ha concluso Zimbalatti – è che il nostro contributo torni utile ai nostri  diplomatici nella loro funzione di connettere la ricerca italiana con il mondo, favorendo la crescita del Paese”.

Tra i contributi più attesi, l’intervento di Mauro Battocchi, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Esteri, che ha ribadito la centralità della scelta di Reggio Calabria:

“Era importante essere in questo territorio che vanta un export superiore alla media e un potenziale immenso. In questa Università dalla crescente proiezione internazionale, la nostra rete di sessanta addetti scientifici, spaziali e agricoli rappresenta un’importante occasione di espansione per l’intera Calabria. La Farnesina è fortemente impegnata nella crescita di imprese e accademie attraverso gli assi portanti di scienza, cultura e internazionalizzazione. Da Reggio Calabria oggi lanciamo la ‘rete delle reti’, valorizzando i professionisti italiani in posizioni apicali all’estero”.

UniRC Conferenza Addetti

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università MediterraneaReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?