Reggio, la Conferenza degli Addetti Scientifici, Spaziali ed Esperti Agricoli entra nel vivo alla Mediterranea

È entrata nel vivo, presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la seconda giornata della Conferenza degli Addetti Scientifici, Spaziali e degli Esperti Agricoli 2026. L’appuntamento consolida il ruolo dell’Ateneo reggino quale ponte strategico e propulsivo tra la ricerca scientifica avanzata e il mercato industriale, confermando una tendenza di prestigiosi eventi scientifici e culturali ospitati di recente.

A dare il benvenuto agli ospiti in qualità di Presidente del Coruc è stato il Rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti. Nel suo indirizzo di saluto, il Rettore ha espresso profonda gratitudine al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per aver scelto Reggio Calabria e il suo Ateneo:

“L’annuncio del Ministro Tajani della scorsa estate, laddove annunciava assieme al Sindaco Cannizzaro che quest’anno questo evento si sarebbe svolto a Reggio Calabra era stata una bellissima notizia. Ancor piu’ bella è stata per noi la decisione di svolgere un’intera giornata di lavori presso la nostra Università. Oggi tocchiamo con mano l’importanza di questa intensa tre giorni che unisce ricerca, diplomazia e mondo produttivo. Sentiamo la responsabilità di contribuire, assieme a tutti gli altri attori istituzionali e privati, di trasformare la conoscenza in opportunità concrete per persone, imprese e territori. Un impegno molto ben rappresentato nel titolo stesso dell’assise: ‘Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia’.”

Il Rettore Zimbalatti ha inoltre evidenziato la perfetta sintonia tra i temi del summit, alcuni in particolare, e le competenze dell’Ateneo, citando in particolare i panel dedicati a “La scienza al servizio dell’Agricoltura: tecnologie innovative, sostenibilità e futuro”, il focus sulla rigenerazione urbana, quello sul patrimonio culturale, affidato all’ alumnus della Mediterranea Livio De Luca, ed i segmenti sulle start-up e sul trasferimento tecnologico che hanno coinvolto tutto il sistema universitario. “L’auspicio – ha concluso Zimbalatti – è che il nostro contributo torni utile ai nostri diplomatici nella loro funzione di connettere la ricerca italiana con il mondo, favorendo la crescita del Paese”.

Tra i contributi più attesi, l’intervento di Mauro Battocchi, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Esteri, che ha ribadito la centralità della scelta di Reggio Calabria: