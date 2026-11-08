Serie D, Enna-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Il match si gioca a porte chiuse, due possibilità per assistere all'incontro
08 Novembre 2026 - 10:53 | Redazione
A conclusione di una settimana tribolata in casa Enna, finalmente questo pomeriggio si scende in campo. E’ il Silvio Proto di Troina ad ospitare il match tra l’Enna, ultimo in classifica e la Reggina, in testa.
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
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