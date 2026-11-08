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Serie D, Enna-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Il match si gioca a porte chiuse, due possibilità per assistere all'incontro

08 Novembre 2026 - 10:53 | Redazione

Mady Abonckelet della Reggina in maglia granata con stemma, in campo durante una partita o un allenamento

A conclusione di una settimana tribolata in casa Enna, finalmente questo pomeriggio si scende in campo. E’ il Silvio Proto di Troina ad ospitare il match tra l’Enna, ultimo in classifica e la Reggina, in testa.

Dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Disponibile anche su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.

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