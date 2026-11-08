Basket: la Dierre sciupa, Comiso vince con una grande rimonta

Una partita vibrante e ricca di colpi di scena si è conclusa con il successo di misura per la BCC La Riscossa Comiso, che ha superato la Dierre con il punteggio finale di 76-75.

La Dierre ha preso subito il comando nel primo tempo, chiudendo il primo quarto in vantaggio 19-16 e allungando nel secondo parziale fino al 40-31 all’intervallo lungo (21-15 nel secondo quarto).

Un monumentale Misolic sotto canestro, gara a strappi, con ricchi allunghi locali che arrivano anche sul più 17. Brutte, anzi bruttissime le percentuali ai liberi. Comiso paga l’uscita di Tartaglia sembra quasi sopita.

Dopo un clamoroso zero su quattro ai liberi, vera spada di Damocle della serata, la Dierre subisce un break incredibile degli ospiti con Iurato sugli scudi a suonare la carica.

Comiso rimonta l’intero gap, va in vantaggio, per poi subire un nuovo contro break, nel quarto periodo da parte dei reggini.

Il più 7 non basta. Gli ospiti hanno la forza di rimontare ancora e di mettere al sicuro il risultato resistendo al tentativo da tre finale degli ospiti. Una sconfitta formativa che ha illuso per poi deludere: tocca riprendere immediatamente il cammino.La C Unica si dimostra equilibrata ed imprevedibile ed il gruppo bianco-blu, grazie al lavoro duro può limare imprecisioni e cali.

Il tabellino

A.S.D. Dierre – BCC La Riscossa: 75-76 (19-16, 21-15, 21-24, 14-21)

A.S.D. Dierre: Pes 0, Giorgino 0, Petrovic 2, Vozza 4, Miljanic 11, Batalskyi 0, Marcone 11, Natalini 0, Misolic 21, Indelicato 26.All Lo Storto

BCC La Riscossa: Floriddia 0, Palmucci 15, Mihajlovic 16, Nicosia 0, Tartaglia 6, Warden 14, Iurato 8, Ouro Bagna 7, Tamboura 4, Caiola 6, Khalifa 0.All Ceccato Ass Di Iapico

Arbitri Nocera e Prestia di Catanzaro