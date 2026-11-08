Volley: alla Puliservice non basta un inizio fantastico. Lory rimonta e vince il derby

Tanti segnali e difetti sui quali lavorare, uniti a tanto spazio per tutto il roster con le giovanissimi Orecchio, Tallariti, Dascola, Neri, Gatto in campo e protagoniste. La scossa da parte del tecnico Azzarà c’è stata, ma non fino in fondo. Le amaranto della Puliservice, muovono comunque la classifica strappando un punticino alla quotata Lory Pizzo, all’interno di un derby dalle due facce. I primi due set, bellissimi ed esaltanti per le locali, uniti alla rimonta galoppante delle ospiti successivamente fino al successo al tie-break.

Equilibrati i primi scambi fino al sei pari. La Lory Volley mette le marce giuste ed allunga. 17–21 in rimonta per le amaranto, poi 18 a 22. Ottimo il 19 a 22. L’ace di Pioli porta le amaranto sul 20 a 22.

Pizzo innesca le marce giuste ma Reggio. Non molla con la risposta di Giombini che scrive il 22 a 23. Il set point è per Pizzo:23-24. Il muro di Nicol Giombini riapre tutto(23-24). L’attacco ospite è out(24-24).Grande lavoro a muro di Orecchio Neri e le amaranto firmano una clamorosa rimonta. Alessia Marcello impatta per la Lory. L’errore al servizio del Pizzo propone il nuovo set point reggino, replicato da un nuovo errore al servizio .

Giombini riporta avanti la Puliservice. Rebecca Orecchio è magica per l’uno a zero amaranto. Nel secondo set l’equilibrio regna sovrano. Ace di Rachele Pioli sull’otto a nove. Gran colpo del Capitano Federica Perri sotto rete per il 9 a 10.

Giombini pareggia per il 10 pari. Perri si ripete ancora con l’ace del 11-10 e quello del 12 a 10.Il muro di Giombini scrive il 13 a 10. La magica striscia amaranto manda completamente in tilt le ospite. Dascola a muro scrive a referto il 16 a 10. Fantastico l’ace di Sofia Tallariti per il 18 a 13. Ottima difesa e attacco spettacolare di Pioli per il 19 a 13.

Meraviglioso il suo attacco che scrive il 21 a 16. Dascola manda a segno il 23 a 19.Il set point è tutto per Giombini. Il 2-0 è cosa fatta dopo l’ennesima buona difesa. Reggio insegue sul 6 a 8 con Ilenia Dascola. Spettacolare il muro di Federica Perri per l’otto pari. Tantissimo equilibrio: Pizzo ci prova ancora, con orgoglio.

19-21 per le ospiti: Reggio rimonta ancora tra entusiasmo e passione. Punto su punto, con la Lory, avanti di qualche punticino. 22-23 in ricorsa. Pizzo scrive il set point con un bel gioco a muro. L’ace di Alessia Marcello ospite allunga la sfida. Sul 10-17 Mister Azzarà chiama timeout dopo un parziale tutto per le napitine.

Alla ripresa pizzo concretizza il 10-18 contro una Puliservice in balia dell’avversario Le amaranto sbagliano la battuta e si va sul 11-19. Giombini però mette palla a terra per il 12-19 provando a far reagire le reggine. Orecchio riesce in un pallonetto che buca la difesa del pizzo per il 13-19. Ancora Giombini realizza il 15-21 su alzata del libero Fabiana Mucciola. Pizzo però trova il 22 punto e allunga nuovamente 15-22 Giombini però non ci sta e mette giù il 16-22.

Il finale è tutto per la Lory:17 a 25. Pizza dopo un batti e ribatti riesce a concretizzare un altro punto ma dall’altra parte la Puliservice con Dascola riporta le amaranto sul -3 sul 6-9. Reggio sbaglia nuovamente e concede così 8-10. La formazione di casa tenta il tutto per tutto, riportandosi sul 10 a 11 con un gioco corale Le ospiti però riescono a concretizzare un altro punto tornando sul più due. Pizzo non sbaglia, riesce a portarsi sul 10 a 13 fino all’allungo decisivo.