Myenergy Viola, esame Vicenza: i neroarancio cercano riscatto in trasferta

Poche ore alla palla a due tra S4 Energia Vicenza e Myenergy Viola: i neroarancio si preparano a scendere sul parquet veneto del PalaGoldoni per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale LNP, Girone A.

La compagine reggina si presenta all’appuntamento con il forte desiderio di cancellare immediatamente la beffa casalinga subita nell’ultimo turno contro la Rimadesio Desio (66-67), maturata nel finale dopo aver toccato anche l’11 punti di vantaggio. Una sconfitta che ha confermato l’amaro trend interno al Palacalafiore ma che non deve scalfire le certezze costruite finora lontano da Reggio Calabria, dove capitan Romeo e compagni hanno fin qui conquistato tutti i 6 punti della propria classifica.

In conferenza stampa coach Michele Carrea ha analizzato con lucidità il momento dei suoi, sottolineando come la squadra debba imparare a gestire i momenti di pressione e i dettagli nei finali di gara, mantenendo la continuità difensiva e la fluidità che hanno caratterizzato le vittorie esterne. La trasferta contro il fanalino di coda rappresenta una tappa fondamentale per riprendere la corsa e dimostrare maturità.

L’avversario: la S4 Energia Vicenza di coach Ciocca

La S4 Energia Vicenza occupa attualmente l’ultimo posto della graduatoria a quota 2 punti (in coabitazione con Omegna), frutto dell’unico successo conquistato tra le mura amiche alla quinta giornata contro la Andrea Costa Imola. La società biancorossa ha affidato la guida tecnica al grande ex coach Cesare Ciocca, di rientro a Vicenza dopo quattro stagioni per guidare un gruppo verdissimo e profondamente rinnovato, costruito per lottare su ogni pallone grazie all’energia e all’entusiasmo.

Il roster veneto fa della gioventù e del dinamismo le proprie armi principali. In cabina di regia e nel reparto guardie spiccano la regia pura di Sebastian José Gonzalez (classe 2005, specialista dei pick and roll), il talento e la rapidità di Samuel Ayomide Ojo (2004), la solidità difensiva del giovane Leon Polanco (2006) e l’impatto della guardia americana con passaporto italiano Oliver Lynch Daniels (1998, tiratore mortifero dalla distanza con trascorsi in NCAA a Houston Christian e Colgate).

Nel pacchetto ali figura una conoscenza molto ben nota ai tifosi neroarancio: Thomas “Timmy” Aguzzoli (classe 2000), ex protagonista della promozione della Viola e ala di grande atletismo e pericolosità perimetrale. Al suo fianco tanta versatilità con l’argentino Tomas Lang Fernandez (2006, già visto a Montecatini e Agrigento), la giovane ala forte Nicolas Fajardo (2008, figlio d’arte dell’ex Viola Diego Fajardo e campione d’Italia U17 con Bassano), la freschezza di Mattia Ghezzi (2007) e il dinamico Mattia Fall (2004).

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Sotto i tabelloni la fisicità e i centimetri sono garantiti da una coppia di centri di categoria come Giulio Martini (2002, 207 cm, ex Agrigento e Ravenna) e il dinamico Georges Tamani (2002, 201 cm, ex Imola, Desio e Cento in A2), atleta capace di proteggere il ferro e intimidire gli attacchi avversari. Un organico giovane e affamato che farà dell’intensità e del fattore campo le leve per mettere in difficoltà la Myenergy.

Info e Diretta Streaming

Arbitri della serata i signori Marco Zuccolo di Pordenone, Alexa Castellaneta di Bolzano e Giacomo Gorza di Gorizia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass.