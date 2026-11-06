Myenergy Viola, Carrea verso Vicenza: ‘Provare a tornare a casa con i due punti’ – VIDEO

La Myenergy Viola va a caccia di continuità in trasferta: i neroarancio si preparano alla sfida con Vicenza, valida per la settima giornata di campionato, dopo tre sconfitte di fila in casa.

A presentare la sfida è stato l’allenatore Michele Carrea, intervistato in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Pallacanestro Viola.

Nel video il coach presenta così l’avversario:

«Viene da una sconfitta molto figlia dell’ultimo quarto, un po’ come la nostra, una partita con lo Sangiorgese dove avevano controllato il gioco per lunghi tratti di gara. Sarà sicuramente una sfida estremamente complicata da affrontare con il massimo di attenzione».

«È una squadra che ha dei giocatori esterni di grande qualità, gioca una pallacanestro organizzata e credo che sia una squadra che ha dimostrato di essere altamente competitiva in questo campionato».

Sulla settimana appena trascorsa il tecnico spiega:

«Chiaro che questo fa parte del nostro mestiere: quando si esce da una partita scontenti della performance bisogna avere subito una reazione in settimana, in campo, sul lavoro. Penso che la squadra l’abbia avuta e quindi sono convinto che riusciremo a continuare un percorso di crescita e fare una partita di migliore qualità».

«Credo che sia stata una settimana dura, dura per tutti: quella durezza figlia della consapevolezza di aver perso un’occasione, un’occasione che avevamo costruito con sacrificio e con attenzione, di toglierci la prima soddisfazione in casa».

Sull’analisi della gara con Desio il coach aggiunge:

«Abbiamo analizzato quali sono gli aspetti del gioco che hanno portato a una gara in cui per due volte siamo riusciti ad andare sopra di 10, che vuol dire oltre i tre possessi di distanza, e per due volte ci siamo fatti recuperare. Abbiamo analizzato gli aspetti del gioco che ci hanno portato per due volte a sperperare questo tipo di vantaggio».

«Credo che ci siamo soffermati tanto sul rispetto dei possessi, sulla maggiore attenzione nel non regalare palle perse e nel non regalare punti facili. Questo chiaramente è un elemento del gioco che può dare serenità alla fase offensiva: se ti senti solido dietro, probabilmente diventa anche più facile gestire i palloni più pesanti del match».