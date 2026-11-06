Calciomercato: nuovo portiere per la Nissa. Si tratta di un ritorno

“Ci sono ritorni che hanno un significato speciale, perché riportano a casa non soltanto un calciatore, ma anche un ragazzo che conosce l’ambiente, ne condivide i colori e sente forte il legame con la propria maglia. La NISSA F.C. è lieta di annunciare il ritorno in biancoscudato di Mirko Castelnuovo, portiere classe 2006, nato il 24 giugno, che rientra a Caltanissetta dopo la breve esperienza con la Folgore Caratese, nel campionato di Serie C – Girone A. Il giovane estremo difensore arriva a titolo definitivo, pronto a rimettersi a disposizione dello staff tecnico e a riprendere il proprio percorso con la società biancoscudata. L’esperienza maturata in un contesto professionistico rappresenta per lui un importante bagaglio di crescita, sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista caratteriale e umano. E Il suo ritorno nasce da una precisa volontà della società, del patron Luca Giovannone e dell’intera area tecnica.

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Un’operazione di mercato portata avanti con determinazione e abilità dal direttore sportivo Lorenzo Giovannone, che ha lavorato per riportare a Caltanissetta un profilo ritenuto funzionale alle esigenze della squadra e alla programmazione sportiva del club.

Un innesto che consentirà alla Nissa di ampliare le proprie soluzioni nel reparto portieri, garantendo allo staff tecnico ulteriori possibilità nella gestione degli Under, grazie alla possibilità di utilizzare un calciatore nato nel 2006. Dotato di reattività, personalità, senso della posizione e ottime qualità tra i pali, Mirko conosce già il mondo Nissa, l’ambiente, la piazza e il calore della tifoseria nissena. Elementi che renderanno ancora più significativo questo nuovo capitolo della sua avventura in biancoscudato. Adesso, è tempo di ripartire, con maggiore esperienza, nuove consapevolezze e tanta voglia di mettersi in gioco. Perché tornare dove si è già stati significa anche avere l’opportunità di scrivere una nuova storia, con ancora più determinazione. La Nissa FC dà il bentornato a Mirko Castelnuovo e gli augura le migliori fortune personali e sportive, con l’auspicio che questo nuovo percorso possa regalare grandi soddisfazioni a lui e a tutta la famiglia biancoscudata. BENTORNATO A CASA, MIRKO! LA PORTA BIANCOSCUDATA TI ASPETTA!”.