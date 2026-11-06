Reggina, Marchionni ritrova pedine importanti. E dopo la tribuna, Bruno a disposizione

La Reggina si avvicina alla sfida contro l’Enna con notizie positive dall’infermeria e soprattutto con qualche soluzione in più a disposizione di Marco Marchionni. Il tecnico amaranto può tornare a contare su elementi importanti sia in difesa che in attacco, recuperando alternative preziose in una fase della stagione in cui la gestione dell’organico può fare la differenza.

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Fazio, un recupero prezioso anche per la questione Under

Particolarmente importante il rientro del giovane Fazio, che restituisce a Marchionni un’alternativa nel reparto arretrato. Un recupero che assume un valore ancora maggiore considerando la necessità di rispettare gli obblighi relativi all’impiego degli Under previsti dal regolamento della Serie D. La possibilità di utilizzare un giovane in difesa, infatti, consente all’allenatore di avere maggiore libertà nelle scelte degli altri reparti, senza essere costretto a modificare gli equilibri della formazione per rispettare i vincoli anagrafici. Una soluzione in più, dunque, soprattutto in un reparto nel quale Lancini, Baldan e Rosario Girasole hanno rappresentato finora punti di riferimento importanti.

Alma torna a disposizione dopo l’infortunio alla spalla

Buone notizie anche dal reparto offensivo. Alma ha recuperato dall’infortunio alla spalla che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo la sfida contro il Ragusa, dopo appena quattordici minuti di gioco. Il suo rientro permette a Marchionni di avere a disposizione un elemento capace di offrire caratteristiche differenti nel reparto avanzato, aumentando le possibilità di scelta sia nell’undici iniziale che a partita in corso.

Luca Bruno completamente a disposizione

A completare il quadro positivo c’è anche Luca Bruno. Il difensore esperto, che ha sostituito Domenico Girasole nel reparto arretrato, essendo arrivato qualche giorno prima, era finito in tribuna nella gara della scorsa settimana contro il Ragusa. Adesso è totalmente a disposizione del tecnico e rappresenta un’ulteriore alternativa di esperienza per la retroguardia amaranto.

Tra il recupero di Fazio, quello di Alma e la piena disponibilità di Bruno, la Reggina ritrova profondità e possibilità di scelta. Tre soluzioni che consentiranno all’allenatore di gestire meglio uomini e formazione, a partire dalla delicata trasferta di domenica contro l’Enna. Si rimane corti in attacco con Jallow e Reis ancora fuori.