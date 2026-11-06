Reggio, Merenda sui municipi: ‘Accelerare su sedi e deleghe per renderli pienamente operativi’
"Emergono alcune priorità che richiedono una sollecita attenzione" così il responsabile dei rapporti con le circoscrizioni di Noi Moderati per la città di Reggio
06 Novembre 2026 - 10:20 | Comunicato Stampa
“Il ripristino del decentramento amministrativo a Reggio Calabria è una grande conquista di questa amministrazione, una scelta strategica in cui crediamo fermamente per riavvicinare le istituzioni alle reali esigenze dei quartieri. L’impegno profuso in questi mesi dai consiglieri e dai presidenti dei cinque municipi è straordinario e dimostra quanto il territorio avesse bisogno di questa presenza”.
A dichiararlo è Massimiliano Merenda, Responsabile dei rapporti con le circoscrizioni di Noi Moderati per la città di Reggio Calabria.
“I nuovi municipi – sottolinea Merenda – stanno svolgendo un lavoro encomiabile di ascolto e raccordo con la cittadinanza. Proprio perché consideriamo questa riforma una colonna portante della nostra azione amministrativa, riteniamo fondamentale che la coalizione compia adesso quell’ultimo scatto necessario a rendere la macchina del decentramento efficiente al cento per cento”.
Le priorità: sedi e deleghe
“In questa fase di assestamento – spiega l’esponente di Noi Moderati – emergono alcune priorità che richiedono una sollecita attenzione. Per garantire ai cittadini la massima accessibilità, è opportuno accelerare la definitiva assegnazione e l’apertura delle sedi fisiche in tutti i municipi che ancora ne sono sprovvisti. Altrettanto importante è il completamento dell’iter per la definizione delle deleghe e delle competenze operative. Dare ai municipi strumenti normativi chiari e spazi fisici idonei significa valorizzare l’ottimo lavoro svolto finora e permettere ai consiglieri di incidere concretamente sulla quotidianità dei residenti”.
“Il nostro è uno stimolo positivo e di responsabilità – conclude Massimiliano Merenda – volto a sostenere e potenziare un progetto in cui la maggioranza ha investito molto. Siamo certi che l’amministrazione comunale, in uno spirito di piena condivisione e concretezza, saprà raccogliere queste istanze per completare al più presto il quadro logistico e regolamentare dei cinque municipi, nell’esclusivo interesse di Reggio Calabria e dei suoi cittadini”.
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