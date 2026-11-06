Reggio, Merenda sui municipi: ‘Accelerare su sedi e deleghe per renderli pienamente operativi’

“Il ripristino del decentramento amministrativo a Reggio Calabria è una grande conquista di questa amministrazione, una scelta strategica in cui crediamo fermamente per riavvicinare le istituzioni alle reali esigenze dei quartieri. L’impegno profuso in questi mesi dai consiglieri e dai presidenti dei cinque municipi è straordinario e dimostra quanto il territorio avesse bisogno di questa presenza”.

A dichiararlo è Massimiliano Merenda, Responsabile dei rapporti con le circoscrizioni di Noi Moderati per la città di Reggio Calabria.

“I nuovi municipi – sottolinea Merenda – stanno svolgendo un lavoro encomiabile di ascolto e raccordo con la cittadinanza. Proprio perché consideriamo questa riforma una colonna portante della nostra azione amministrativa, riteniamo fondamentale che la coalizione compia adesso quell’ultimo scatto necessario a rendere la macchina del decentramento efficiente al cento per cento”.

Le priorità: sedi e deleghe

“In questa fase di assestamento – spiega l’esponente di Noi Moderati – emergono alcune priorità che richiedono una sollecita attenzione. Per garantire ai cittadini la massima accessibilità, è opportuno accelerare la definitiva assegnazione e l’apertura delle sedi fisiche in tutti i municipi che ancora ne sono sprovvisti. Altrettanto importante è il completamento dell’iter per la definizione delle deleghe e delle competenze operative. Dare ai municipi strumenti normativi chiari e spazi fisici idonei significa valorizzare l’ottimo lavoro svolto finora e permettere ai consiglieri di incidere concretamente sulla quotidianità dei residenti”.

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