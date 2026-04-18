Noi Moderati Reggio, Merenda nominato responsabile dei rapporti con le circoscrizioni 

Nuovo incarico all’interno di Noi Moderati Calabria. Massimiliano Merenda è stato nominato Responsabile dei rapporti con le circoscrizioni per la città metropolitana di Reggio Calabria.

La nomina, formalizzata dal coordinamento cittadino, arriva d’intesa con il Coordinatore regionale on. Giuseppe Galati e con il Coordinatore provinciale on. Nino Foti, nell’ambito di un percorso di rafforzamento della presenza e dell’organizzazione del partito sul territorio.

L’incarico affidato a Merenda punta a consolidare il dialogo con le realtà locali e a rafforzare il collegamento tra il coordinamento politico e le diverse circoscrizioni della città metropolitana, con l’obiettivo di intercettare in maniera più capillare le istanze dei cittadini.

“Con il tuo lavoro sono sicuro che si rafforzerà presso i cittadini reggini la sensibilità e la serietà programmatica del nostro partito”, ha dichiarato il Coordinatore cittadino di Reggio Calabria, Luciano Politi.