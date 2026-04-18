Comunali Reggio, anche Malara tra le fila del Pd. Panetta: ‘Valore aggiunto per il partito’

La Federazione metropolitana del Partito Democratico esprime soddisfazione per l’adesione di Malara al partito, una scelta che rafforza il percorso di radicamento e rinnovamento del partito sul territorio.

“Il suo percorso – prosegue Panetta – affonda le radici in una storia familiare e politica coerente, nella quale la politica è sempre stata intesa come valore, impegno e servizio. È esattamente questo il tipo di contributo di cui il Pd ha bisogno per rafforzare la propria azione e costruire una proposta credibile e all’altezza delle sfide che attendono il nostro territorio”.