Reggina, Torrisi: ‘Ci sono tre partite e spero qualcosa possa accadere’

Reggina nuovamente in campo a distanza di quattro giorni e sarà ancora il Granillo il palcoscenico. Di fronte il Paternò, ultimo in classifica, alla disperata ricerca di punti che possano evitargli la retrocessione diretta. Per gli amaranto ultime tre partite da vincere per sperare in una impresa ai limiti dell’impossibile. Mister Torrisi in conferenza stampa: “Partiamo dalla seconda fila dopo una rimonta. Mancano tre partite, dobbiamo sperare che le squadre davanti perdano qualche punto e noi fare bottino pieno. E’ capitato quest’anno qualche volta nel momento in cui si poteva raggiungere la vetta della classifica, che qualcosa non ha funzionato, ma non parlerei di carisma e personalità dei calciatori. Forse è una questione di carattere, aspetti mentali, si è peccato di superficialità, alcune gare bisogna vincerle con la testa e in qualche circostanza abbiamo sbagliato.

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Errori? Qualcosa non abbiamo fatto bene tutti, quello che non mi dà pace è il secondo tempo di Lamezia, per il resto non c’è molto da rimproverare, anche in quelle gare dove si è pareggiato o perso, abbiamo comunque creato molto. Quella di Lamezia è stata una brutta botta, ma nulla può essere cambiato, ci sono tre partite e mi auguro qualcosa possa accadere.

Alla partita con il Paternò arriviamo stanchi mentalmente viste le tre partite in una settimana. Serve uno sforzo ulteriore proprio sotto l’aspetto psicologico, proprio perchè giochiamo contro l’ultima in classifica. Sarà importante sbloccare il risultato nel primo tempo, dimostrare a noi stessi che si può raggiungere l’obiettivo, servono i tre punti e dobbiamo conquistarli provando a soffrire meno di mercoledi.