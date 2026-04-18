Reggina: mister Torrisi sui pochi gol realizzati e il calciomercato

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match Reggina-Paternò, mister Torrisi ha parlato anche di numeri offensivi e mercato: “Il nostro reparto offensivo non ha risposto con i numeri rispetto ad una squadra che punta a vincere il campionato. Ci vogliono attaccanti da doppia cifra e noi non li abbiamo avuti, i numeri non si discutono, poi siamo stati anche sfortunati e trovato portieri che hanno fatto miracoli. Ma i gol realizzati non sono da squadra da primato.

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Il Mercato sbagliato? A fine stagione a bocce ferme vanno fatte considerazioni su tutto. Il vice Barillà? Non potevamo prevedere tutti questi infortuni per il capitano. Il mercato che potevamo fare lo abbiamo fatto e sono contento, ma ripeto, non è il momento di fare analisi, pensiamo a fare nove punti e magari qualche squadra subisce la pressione e perde qualche colpo. Ci voglio credere“.