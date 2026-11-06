Reggio, consegnati i premi culturali Trapezomata 2026: riconoscimenti a istituzioni, sanità e scuola

Si è svolta nei giorni scorsi, in Reggio Calabria, la 26^ edizione del Premio Culturale “Trapezomata”.

Il premio, ideato ed organizzato dal professore Antonino Morabito, viene denominato Trapezomata, che dal greco significa “tavolato”, in omaggio a Santa Maria Assunta di Trapezomata, che si venerava nell’antica abbazia brasiliana del IX secolo, i cui ruderi ricadono sul territorio di Armo nel comune di Reggio Calabria. È un invito a riscoprire le nostre radici culturali per meglio costruire la nostra identità nel presente.

La consegna dei Premi, è stata conferita a personalità che si sono particolarmente distinte nei vari settori del sociale, al punto da essere per le nuove generazioni veri e propri esempi concreti di autentica capacità ed operosità, con l’orgoglio di voler mantenere visibile la loro appartenenza a quella grande miniera di intelligenza, sensibilità e generosità rappresentata dai calabresi.

I premiati del 2026

I premi 2026 sono stati conferiti al dottore Roberto Di Palma, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria (premio per le Istituzioni); alla dottoressa Tiziana Frittelli, Commissario straordinario del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria (premio per il management sanitario); al professore Massimo Lauria, Prorettore Vicario dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria (premio per l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria); alla dottoressa Nausica Sbarra, Segretario Generale CISL Reggio Calabria (premio per il sociale); all’Avvocato Antonino Domenico Cama, Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (premio per la Pubblica Amministrazione), alla professoressa Anna Rita Galletta, Dirigente Scolastica (premio per la cultura educativa); al giornalista di Telemia, Pino Carella (premio per il giornalismo); al dottore Pierdomenico Lucisano, imprenditore (premio per la valorizzazione del bergamotto) ed al gruppo folkloristico “Lazzaro” (premio per la cultura popolare calabrese).

I premi ai medici e la serata

Ed ancora, nei loro rispettivi settori di competenza, sono stati conferiti i premi ai Medici del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria, ed in particolare, al dottore Said Al Sayyad (premio per la tutela oncologica); al dottore Antonino Alberti (premio per la chirurgia vascolare); alla dottoressa Rita Agnello (premio per la pediatria); al dottore Maurizio Maisano (premio per la Medicina); alla dottoressa Caterina Alati (premio per la Ematologia); al dottore Alfonso Trimarchi (premio per il servizio Immunotrasfusionale).

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Una serata, egregiamente condotta dai presentatori Eugenia Galimi e Consolato Malara, caratterizzata non solo all’insegna della cultura ma arricchita dalla presenza di artisti dello spettacolo come la scuola di danza “Pretty Woman”, il poeta cantautore Giovanni Favasuli, ed infine dalla esibizione del gruppo folkloristico “Lazzaro” del presidente Giuseppe Malara che ha concluso la serata della manifestazione.