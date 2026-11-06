City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, al Cine Teatro Metropolitano ‘Vite ad alta voce’: l’omaggio teatrale a Stefano Benni

Come il jazz, la vita è fatta di improvvisazione, ascolto reciproco e possibilità di ricominciare: Maldiscena celebra Stefano Benni

06 Novembre 2026 - 09:00 | Comunicato Stampa

Reggio, al Cine Teatro Metropolitano ‘Vite ad alta voce’: l’omaggio teatrale a Stefano Benni

Un viaggio tra parole, musica, comicità e memoria per rendere omaggio a uno degli autori più amati della letteratura italiana contemporanea. Sabato 7 novembre, alle ore 18.30, il Cine-Teatro Metropolitano ospiterà “Vite ad alta voce”, spettacolo prodotto da Maldiscena, un attraversamento teatrale nell’universo poetico, ironico e malinconico di Stefano Benni.

Più che un recital, “Vite ad alta voce” è un percorso scenico in continuo movimento, dove le parole prendono corpo, i personaggi dialogano con la musica e la memoria si trasforma in esperienza condivisa. Uno spettacolo che intreccia comicità e malinconia, invenzione e realtà, restituendo la ricchezza narrativa di uno scrittore capace di osservare il mondo con ironia, tenerezza e spirito critico.

Locandina dello spettacolo Vite ad alta voce di Maldiscena, omaggio a Stefano Benni, al Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria

Le figure nate dalla penna di Benni

Sul palco prenderanno vita alcune delle figure più celebri nate dalla penna di Benni: dall’attesa che consuma lentamente chi la vive alle irresistibili suore d’assalto, dalla leggendaria Luisona fino a una Beatrice che rifiuta di essere ancora angelicata e a una topastra che rivendica il diritto di non essere giudicata per ciò che è. Personaggi e storie che fanno sorridere, riflettere e commuovere, accompagnando il pubblico in un viaggio emotivo intenso e coinvolgente.

Lo spettacolo è anche un omaggio al potere del racconto e alla capacità della letteratura di illuminare le fragilità, le attese, le sconfitte e le improvvise gioie che attraversano la vita quotidiana. Come il jazz, presenza ideale che accompagna l’intera narrazione, la vita è fatta di improvvisazione, ascolto reciproco e possibilità di ricominciare.

L’opera rappresenta infine un sentito ringraziamento a Stefano Benni, alla sua straordinaria capacità di creare mondi e personaggi indimenticabili e di insegnare a guardare la realtà con occhi più liberi e curiosi.

Leggi anche

In scena Giuseppe Calabrò, Antonella Calvarano, Sonia Caruso, Nuccio De Benedetto, Mara Ferraro, Vincenzo Giordano, Egizia Scopelliti e Tiziana Serraino, con la partecipazione di Vincenzo Casile.

I testi sono di Stefano Benni, con adattamento e cura di Katia Germanò. Le musiche sono curate da Tiziana Serraino, mentre la regia è firmata da Sonia Caruso. Hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo Ines Barbera, Fabrizio Macheda, Giuliana Mangiola, Sandro Marasco e Giuditta Polito.

Scheda spettacolo

  • Titolo: Vite ad alta voce
  • Produzione: Maldiscena
  • Luogo: Cine-Teatro Metropolitano, Reggio Calabria
  • Data e ora: Sabato 7 novembre, ore 18.30
  • Testi: Stefano Benni
  • Adattamento e cura: Katia Germanò
  • Regia: Sonia Caruso
  • Musiche: Tiziana Serraino
  • Info e prenotazioni: 338 3477894 – 339 6132473

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cineteatro MetropolitanoReggio Calabria Teatro
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?