Marco Bragatto: ‘Onore a noi, contro una squadra attrezzatissima. Il calore di Reggio? Non me lo aspettavo’

Grande prestazione per la Domotek Volley, che esce dal campo con la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato. Ai microfoni, il centrale Marco Bragatto fa un bilancio della gara senza nascondere la soddisfazione per quanto espresso dal gruppo.

“Ogni prestazione può sempre essere migliorata, c’è sicuramente qualcosa che si può fare meglio – esordisce Bragatto – ma devo dire che giocavamo contro una squadra attrezzatissima come Grottazolina, a mio avviso forse la più attrezzata al momento della due, anche a livello di nomi. Sono molto contento della prestazione“.

Un’analisi lucida quella del centrale, che non si nasconde le difficoltà attraversate nei set centrali: “A parte il secondo e il terzo set, che sono andati uno vinto e l’altro perso abbastanza male, negli altri due, quelli un po’ più testa a testa, abbiamo dimostrato comunque di riuscire a tenere corda a una squadra come appena detto molto forte. Quindi onore a noi e speriamo di riuscire a mantenere questo gioco anche per le prossime partite“.

Il pensiero corre già al prossimo impegno, che vedrà la Domotek Volley Reggio Calabria affrontare la Joy di Gioia del Colle, team che verrà ospitato tra le mura amiche di Reggio: “Sarà come tutte le squadre di questa A2 Credem, non si può prendere nessuno sotto gamba, quindi sarà sicuramente una battaglia come tutte“.

Infine, una considerazione a cuore aperto sulla piazza e sul pubblico amaranto, che lo ha colpito profondamente: “È bellissimo. Non ho mai visto e non mi sarei mai aspettato tutto questo calore, anche per la prima di casa giocata e vinta contro Brescia è stato sensazionale. È veramente molto bello, mi trovo molto bene“.