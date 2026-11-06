Revocati i domiciliari al sindaco di Corigliano-Rossano. Stasi: ‘Travolto dalla solidarietà’

"In un momento profondamente difficile, ho percepito fiducia e solidarietà da ogni angolo della Calabria. Tutto questo mi ha commosso e sorretto" le parole del primo cittadino

La gip del Tribunale di Catanzaro Fabiana Giacchetti ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Corigliano-Rossano (Cosenza) Flavio Stasi, coinvolto nell’inchiesta antimafia Ginestra coordinata dalla Dda di Catanzaro nella quale è accusato di scambio elettorale politico-mafioso.

La decisione giunge dopo l’interrogatorio di garanzia tenuto lunedì scorso.

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L’interrogatorio e la difesa di Stasi

In quella occasione Stasi, assistito da uno dei suoi legali, l’avvocato Mauro Mitidieri – l’altro è Maurizio Minnicelli – ha risposto alle domande della Gip producendo anche atti amministrativi. Tra l’altro il sindaco ha negato di conoscere Annibale Matalone che, secondo la Dda è il presunto contabile delle cosche dell’area urbana di Rossano a Corigliano-Rossano.

A questo punto, la difesa di Stasi dovrebbe rinunciare al ricorso davanti al Tribunale del riesame che aveva fissato l’udienza per martedì prossimo.

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Secondo l’accusa, in occasione delle elezioni amministrative del 2024 a Corigliano-Rossano, al termine delle quali Stasi venne rieletto, Matalone, tramite l’intermediazione di Vincenzo Curia, avrebbe offerto il suo sostegno elettorale in cambio della promessa di assunzioni per sé e per i familiari in enti comunali.

Revocata la misura cautelare, il sindaco, questa mattina, ha voluto ringraziare, attraverso un post sui social, quanti, in questi giorni, hanno dimostrato solidarietà a lui ed alla sua famiglia:

“Questo è un momento importante per me e la mia famiglia, che non lenisce le sofferenze né spazza via i pensieri che ci hanno accompagnato per nove lunghissimi giorni. È necessario che le emozioni si attenuino, che i pensieri si riordinino: ci vorrà qualche tempo. Sento però di non poter aspettare un minuto di più per una cosa.

In un momento profondamente difficile, buio, nel quale ogni riferimento sembra saltare, io e la mia modesta famiglia siamo stati travolti da una solidarietà ed una fiducia che ci ha commossi e sorretti. Ho percepito questa vicinanza ogni giorno, dalla mia splendida comunità più unita che mai e da ogni angolo della Calabria, da persone vicine e lontane, da amici e perfetti sconosciuti, e tutto questo nonostante non potessi parlare con nessuno né scrivere, né guardare negli occhi e stare tra la mia gente come sono abituato a fare.

Sono sempre stato e resto sempre contento quando lo Stato agisce contro la criminalità organizzata, perché questa è la mia cultura fin da quando scrivevo con le bombolette sui muri contro il monopolio del caffè, e questo pensiero non è mai stato oscurato nonostante quanto stava accadendo a me ed alla istituzione che ho l’onore di rappresentare. Ci sarà un tempo per analizzare tutto questo, ma non è ora.