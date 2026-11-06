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Reggio, Marino: ‘Congratulazioni a Giuseppe Neri per la nomina a Commissario cittadino di FdI’

“Rinnovo la mia disponibilità a collaborare per contribuire al percorso di crescita del partito e affrontare, insieme, le sfide politiche e amministrative che attendono Reggio" così Marino

06 Novembre 2026 - 08:27 | Comunicato Stampa

Demetrio Marino

“Esprimo le mie congratulazioni a Giuseppe Neri per la nomina a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. La sua lunga esperienza politica e istituzionale, maturata prima nell’amministrazione provinciale e successivamente in Consiglio regionale della Calabria, dove ha ricoperto anche il ruolo di Segretario questore, Presidente della II Commissione consiliare e di capogruppo di Fratelli d’Italia, rappresenta un elemento importante per il nuovo incarico”.

Il dialogo con amministratori, militanti e giovani

“Sono certo – dichiara Demetrio Marino – che Giuseppe Neri saprà mettere a disposizione del partito la propria esperienza politica, favorendo il dialogo con gli amministratori, i dirigenti, i militanti e anche con i giovani di Gioventù nazionale, valorizzandone l’entusiasmo, le idee e il contributo all’attività politica sul territorio. La sua nomina apre una nuova fase per Fratelli d’Italia in città, nella quale sarà fondamentale lavorare con spirito di collaborazione e unità”.

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“Rinnovo la mia disponibilità a collaborare per contribuire al percorso di crescita del partito e affrontare, insieme, le sfide politiche e amministrative che attendono Reggio Calabria. Un ringraziamento va infine a Ersilia Cedro per il lavoro svolto e l’impegno profuso, con i migliori auguri per il nuovo incarico”.

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