Latella commissario di Gioventù Nazionale a Reggio, Bilardi: ‘Alla base di ogni impegno politico c’è la consapevolezza’

"Più i giovani sono consapevoli del proprio ruolo, più la città ne guadagna in credibilità e fiducia" così Bilardi

Riccardo Latella è stato nominato commissario metropolitano di Gioventù Nazionale a Reggio Calabria. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, con questa nomina, intende rafforzare il proprio radicamento sul territorio.

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Giuseppe Bilardi, a nome del gruppo consiliare, commenta la notizia con una parola chiave.

Consapevolezza: le parole di Giuseppe Bilardi

“Alla base di ogni impegno politico c’è la consapevolezza – dichiara Bilardi. Consapevolezza di sé, innanzitutto: di cosa si rappresenta e davanti a chi. Poi consapevolezza del territorio, che si conosce solo stando tra le persone, nei quartieri, ascoltando i problemi di tutti i giorni rientrando nel proprio territorio per assumere e far assumere consapevolmente valore. E infine consapevolezza della responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Un giovane che sceglie di fare politica deve sapere perché lo fa e per chi lo fa”.

Il ruolo di un movimento giovanile radicato

Il capogruppo vede in questo la ragione per cui un movimento giovanile radicato conta.

“Reggio Calabria ha bisogno di ragazzi preparati, presenti e capaci di trasformare le idee in risultati. Più i giovani sono consapevoli del proprio ruolo, più la città ne guadagna in credibilità e fiducia. Il rafforzamento di Gioventù Nazionale va esattamente in questa direzione”.

Bilardi assicura infine il confronto con chi si impegna per la città:

Leggi anche