Riace commissariata, Minasi: ‘Fallimento di Lucano sotto gli occhi di tutti’
"La sinistra estrema lascia solo disastri amministrativi e voragini di bilancio” così la senatrice della Lega
02 Novembre 2026 - 16:01 | Comunicato Stampa
“La sospensione del consiglio comunale di Riace e la conseguente nomina dei due commissari prefettizi rappresentano l’epilogo, purtroppo ampiamente prevedibile, di una mala gestione politico-amministrativa che ha usato un’intera comunità per meri scopi ideologici”.
È quanto dichiara in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, commentando in modo netto le vicende che hanno portato al commissariamento del Comune locrese.
Mimmo Lucano: le critiche di Minasi
“Oggi crolla definitivamente la narrazione costruita attorno alla figura di Mimmo Lucano, diventato negli anni la bandiera intoccabile della sinistra estrema e dei salotti radical chic. I fatti, slegati dalla propaganda, ci dicono che laddove questa sinistra governa, il risultato è sempre lo stesso: disastri amministrativi e voragini di bilancio. Invece di occuparsi della cura del territorio, dei servizi primari e della corretta tenuta dei conti pubblici, si è scelto di trasformare Riace in un laboratorio politico volto unicamente a favorire e incentivare l’immigrazione irregolare, prosciugando le risorse del Comune e calpestando le reali esigenze dei cittadini residenti”.
Modello Riace: la posizione della Lega
“Come Lega – prosegue la senatrice Minasi – denunciamo da sempre questo inaccettabile modus operandi. I sindaci sono eletti per amministrare con responsabilità, per garantire il benessere della propria comunità e per tutelare la legalità, non per fare attivismo ideologico sulla pelle dei cittadini e con i soldi dei contribuenti. Il commissariamento di oggi certifica in modo inequivocabile il fallimento totale del ‘modello Riace’: un modello fatto di debiti, buchi di bilancio e assoluta incapacità gestionale”.
I commissari prefettizi: l’auspicio di Minasi
“Auspico ora che i commissari prefettizi possano fare piena luce sullo stato reale delle casse comunali, mettendo ordine e ripristinando la legalità e la normalità amministrativa di cui i cittadini di Riace hanno disperatamente bisogno. I calabresi meritano amministratori capaci, concreti e vicini ai veri bisogni del territorio, non paladini dell’accoglienza indiscriminata che, una volta spenti i riflettori mediatici, lasciano dietro di sé soltanto macerie economiche e sociali”, conclude Minasi.
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