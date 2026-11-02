Riace, il prefetto sospende il Consiglio comunale e nomina due commissarie
Il prefetto Vaccaro sospende il Consiglio comunale di Riace e nomina Sara Ferri commissaria e Irene Vittoria Calabrò subcommissaria: Riace è commissariata
02 Novembre 2026 - 15:56 | Comunicato Stampa
Si apre ufficialmente una nuova fase istituzionale per il Comune di Riace. Il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e nominato due funzionarie prefettizie per guidare l’Ente in attesa del definitivo scioglimento dell’organo consiliare.
A ricoprire l’incarico di commissaria per la provvisoria amministrazione sarà la dottoressa Sara Ferri, viceprefetto aggiunto, alla quale sono stati attribuiti tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.
Al suo fianco opererà la dottoressa Irene Vittoria Calabrò, funzionario amministrativo, nominata subcommissaria per supportare la gestione dell’Ente, considerata la complessità della situazione amministrativa.
Alla base del provvedimento: gli equilibri di bilancio 2026
Alla base del provvedimento c’è la mancata adozione degli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio relativi all’esercizio finanziario 2026. Una circostanza che ha portato alla sospensione del Consiglio comunale e all’avvio della fase che precede il suo scioglimento definitivo.
Il commissariamento segna, di fatto, la conclusione dell’esperienza amministrativa guidata da Mimmo Lucano. Con la sospensione degli organi elettivi e il trasferimento dei relativi poteri alla struttura commissariale, termina la gestione politica dell’amministrazione comunale, mentre resta da completare l’iter formale per lo scioglimento del Consiglio.
Le due commissarie avranno il compito di assicurare la continuità amministrativa e istituzionale del Comune durante questa fase di transizione, fino ai successivi provvedimenti previsti dalla procedura.
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