Caregiver in Calabria: 2,3 milioni per le famiglie, convenzioni con gli ambiti per 18 mesi

Compiuto un passo decisivo e concreto nell’erogazione delle risorse destinate al sostegno dei caregiver familiari sul territorio regionale. Con l’adozione dell’ultimo decreto dirigenziale, l’Assessorato al Welfare della Regione Calabria ha approvato il modello di convenzione che disciplinerà l’impiego dei fondi legati alle annualità 2023 e 2024 del Fondo Caregiver, che ammontano complessivamente a circa 2 milioni e 300 mila euro, di cui circa 300 mila euro rappresentati da residui delle annualità precedenti ancora pienamente utilizzabili dagli Ambiti.

La notifica agli Ambiti Territoriali Sociali

Dopo aver già completato le propedeutiche fasi di accertamento e impegno delle risorse, gli uffici regionali stanno provvedendo alla notifica formale del provvedimento a tutti gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della Calabria, ciascuno con la relativa spettanza finanziaria. Dalla firma di tali atti convenzionali, della durata di 18 mesi, gli Ambiti potranno dare tempestivo avvio all’erogazione delle prestazioni e agli adempimenti previsti per le diverse annualità.

“Proseguiamo con determinazione nel garantire risposte certe e tempi rapidi alle famiglie calabresi che affrontano quotidianamente l’onere dell’assistenza ai propri cari – dichiara l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface -. Con l’approvazione dello schema di convenzione completiamo l’iter amministrativo necessario a rendere immediatamente operativi i fondi delle annualità 2023 e 2024, per una dotazione complessiva di circa 2,3 milioni di euro che comprende anche circa 300 mila euro di residui precedenti riutilizzabili. Risorse che abbiamo voluto unificare ed erogare congiuntamente per garantire una risposta economica e assistenziale ancora più consistente ed efficace. Rispetto alle anticipazioni di cassa sostenute fino ad oggi dalla Regione in attesa dei trasferimenti statali – con il saldo 2023 giunto ad agosto e le risorse 2024 di imminente accredito -, diamo ora agli Ambiti Territoriali tutti gli strumenti legali ed economici per iniziare a operare sul campo senza ulteriori indugi”.

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La nuova tranche del Fondo Caregiver

“Accanto al completamento del ciclo 2023-2024 – aggiunge l’assessore Straface – è già partita la procedura per l’assegnazione delle risorse legate alla nuova tranche del Fondo Caregiver. L’obiettivo della Regione resta quello di assicurare una continuità assistenziale strutturata, semplificando le procedure burocratiche e mantenendo fermo il principio che nessuna famiglia e nessun caregiver deve essere lasciato solo di fronte alla gestione della non autosufficienza”.

L’approvazione delle convenzioni consentirà agli Ambiti Territoriali di avviare immediatamente gli avvisi pubblici e le procedure operative su scala regionale.