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La Puliservice Reggio Calabria cambia orario del super derby contro la Lory Volley Pizzo

Le amaranto di Luciano Azzarà cercano il riscatto dopo le battute d'arresto contro Melillli Volley e Reale Mutua Palermo

06 Novembre 2026 - 08:59 | Comunicato

Puliservice

Cambio di programma per la Puliservice Volley Reggio Calabria, che sabato 7 novembre scenderà in campo per il super derby di Calabria. Le amaranto di coach Luciano Azzarà affronteranno la Lory Volley Pizzo in una sfida che si preannuncia complicata e difficile, ma soprattutto utile per reagire dopo le recenti battute d’arresto.

Il cammino del Pizzo è stato finora caratterizzato da un calendario tutt’altro che agevole. La squadra ha ceduto 3-0 contro il Melilli Volley, favorita al successo finale, ha vinto 3-2 al tie break contro la Reale Mutua, per poi perdere in casa sempre al tie break contro la Covei Alus.

La Lory Volley Pizzo si presenta al derby con 3 punti in classifica contro i 2 delle amaranto(ottenuti grazie al successo di Gioia Tauro)

 Una squadra ben attrezzata, molto solida in ricezione e in difesa, che può contare su individualità di spessore: ottima la palleggiatrice Anna Salimbeni, forte l’opposto Alessia Marcello così come Milano, mentre la quattordicenne Santaguida, posto 4, è una promessa assoluta e grande protagonista dell’ultima uscita. Al centro, la coppia formata da Lauretta Okoma e Lopez garantisce solidità alla squadra.

Per la Puliservice sarà fondamentale giocare una gara esemplare, provando a sfruttare il fattore campo e il servizio per mettere in difficoltà l’avversario. Il derby di Calabria rappresenta un’occasione importante per le amaranto, chiamate a una prova di carattere per invertire la rotta e ritrovare il sorriso.

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