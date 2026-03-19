Circoscrizioni, Battaglia: ‘Fatto epocale. Dopo 15 anni restituiamo il decentramento alla città’

L’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento sulle Circoscrizioni è stata salutata dal sindaco facente funzioni, Mimmo Battaglia, come «un fatto epocale, un provvedimento amministrativo che restituisce il decentramento alla nostra città dopo 15 anni».

Il 24-25 maggio prossimi, dunque, si voterà per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, ma anche per l’elezione dei 5 presidenti di Circoscrizione e dei rispettivi Consigli.

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Le nuove Circoscrizioni: un ponte tra periferia e centro

Le nuove Circoscrizioni, ha rimarcato Battaglia, saranno «la cerniera di collegamento» tra la periferia e il centro della città. «Oggi cambia la geografia politica e amministrativa di Reggio Calabria – ha aggiunto Battaglia – e di questo risultato diamo atto a coloro che hanno contribuito, da chi ha presentato in Parlamento l’emendamento per la modifica del Tuel a coloro che si sono impegnati in Commissione e assieme agli uffici comunali per portare a compimento un lavoro lungo e complesso».

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I risultati dell’Amministrazione e gli impegni per il futuro

Il sindaco facente funzioni ha inoltre rivendicato i risultati dell’Amministrazione comunale spiegando che «è stato fatto molto ma, nonostante si tratti della fase conclusiva della consiliatura, questo percorso deve ancora proseguire al meglio e intendiamo onorare gli impegni presi nelle varie sedi istituzionali».

Un messaggio di partecipazione democratica agli studenti

Battaglia si è poi rivolto agli studenti del liceo “Volta”, presenti in Aula, con un messaggio intenso di partecipazione democratica:

«Vi dovete sentire partecipi del vostro destino, lo dovete prendere per mano e portarlo avanti senza farvi inquinare da discorsi fumosi. Dovete scegliere voi, dovete essere protagonisti del vostro divenire».

L’appello alla politica come servizio

Infine, Battaglia, dopo aver salutato il consigliere dimissionario Saverio Pazzano e il consigliere Nino Minicuci, ha lanciato un appello a intendere la politica in senso alto: