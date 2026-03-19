Finalmente il ritorno delle Circoscrizioni a Reggio. Il csx: ‘Svolta storica per la città’

Dopo mesi di discussioni e rinvii, oggi il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha finalmente dato il via libera al ritorno delle circoscrizioni. Con l’approvazione definitiva del regolamento, la città si prepara a una vera e propria “svolta epocale”, come dichiarato dalla maggioranza. La storica giornata segna l’avvio di un nuovo sistema di decentramento amministrativo che vedrà, per la prima volta dal 2008, il coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione dei servizi di base nei vari quartieri della città.

A partire dalle prossime elezioni amministrative di maggio, oltre alla carica di sindaco, i reggini saranno chiamati a votare anche per eleggere i rappresentanti delle cinque nuove circoscrizioni, che andranno a suddividere il territorio cittadino in modo più funzionale e vicino alle esigenze della comunità. Con la chiusura dell’iter, Reggio Calabria darà finalmente concretezza a un progetto che, dopo più di 15 anni di attesa, permetterà una maggiore partecipazione popolare e un’azione amministrativa più vicina ai cittadini.

“Una giornata storica per la città”

Per la maggioranza, quella di oggi è stata definita una “giornata storica”. Il Consigliere Comunale Giuseppe Giordano, delegato al Decentramento, ha sottolineato come il ritorno delle circoscrizioni rappresenti una vera e propria “svolta storica” per Reggio Calabria, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche in termini di partecipazione dei cittadini alla vita politica e decisionale della città.

Secondo Giordano, l’introduzione delle circoscrizioni non solo favorirà una maggiore gestione dei servizi locali, ma rappresenta anche una risposta alle esigenze dei quartieri più lontani dal centro, garantendo servizi più efficienti e accessibili.

Il centrodestra rivendica la paternità dell’iter

Il centrodestra, che ha spinto per il ritorno delle circoscrizioni, ha rivendicato con orgoglio la paternità dell’iter legislativo che ha portato a questo storico risultato. Il consigliere Massimo Ripepi, in particolare, ha ricordato come il progetto sia stato sostenuto fin dal principio da esponenti del suo schieramento, sia a livello locale che nazionale, con il sostegno del deputato Francesco Cannizzaro, che ha contribuito a sbloccare il progetto con l’emendamento alla Legge di Bilancio 2023.

Secondo Ripepi, il ritorno delle circoscrizioni rappresenta un grande passo per la città e dimostra come l’amministrazione, pur tra mille difficoltà, sia riuscita a dare una risposta concreta alla necessità di decentramento e di una gestione più vicina ai bisogni dei quartieri.

La minoranza abbandona l’aula e il segnale di Cuzzocrea…

Se la maggioranza esulta per l’approvazione, l’opposizione ha protestato in particolare per la scelta del ‘listone’ da parte della maggioranza. Durante la votazione, i consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare l’aula, esprimendo il loro dissenso per una decisione che, secondo loro, non rispetta adeguatamente le richieste dei cittadini e rischia di penalizzare la partecipazione. La critica più forte riguarda il sistema elettorale delle circoscrizioni, che l’opposizione ritiene non rappresentativo dei reali interessi dei quartieri e dei loro abitanti.

Attenzione al possibile segnale inviato dal consigliere di maggioranza Pino Cuzzocrea in vista delle prossime elezioni comunali.

‘Lo diciamo in modo chiaro e deciso agli attuali consiglieri di maggioranza: chi voterà in Consiglio comunale l’ok al regolamento con questo listone, non farà parte delle liste dei candidati di centrodestra alle prossime comunali. Serve coerenza”.

Questo era stato il preciso monito dei consiglieri di opposizione due settimane fa in conferenza stampa, nel contestare la formula elettorale scelta dal centrosinistra. Oggi in Aula quindi si attendeva di capire chi, della maggioranza, non avrebbe votato il punto all’ordine del giorno relativo alle circoscrizioni. Coincidenza (?) o no, il consigliere Cuzzocrea, dato tra i papabili al cambio di coalizione in vista delle prossime comunali, era assente in aula al momento del voto…

La città si prepara a un nuovo capitolo

Con l’approvazione definitiva del regolamento, Reggio Calabria si prepara quindi ad affrontare un nuovo capitolo della sua storia amministrativa. Le circoscrizioni non solo saranno chiamate a gestire i servizi di base, come manutenzione stradale, gestione delle aree verdi, e attività sociali e culturali, ma avranno anche funzioni consultive e, in alcuni ambiti, deliberative.

La città, che da oggi potrà vantare una divisione più equa tra i suoi territori, si avvia verso un futuro di maggiore partecipazione civica e di servizi più efficienti per tutti.

Prima della scadenza del termine imposto dal Prefetto, Reggio Calabria avrà una nuova “mappa” amministrativa, con il primo atto concreto che sarà (congiuntamente alle elezioni comunali) l’elezione dei nuovi consiglieri circoscrizionali, che accompagneranno la città nel percorso di decentramento e risanamento amministrativo.

Una nuova sfida si profila per i reggini e la futura amministrazione: ai primi, la preziosa occasione di fare sentire la propria voce, direttamente nelle sedi decisionali dei propri quartieri. A chi governerà Palazzo San Giorgio e i 5 Municipi, l’obbligo di dare risposta alle istanze dei cittadini.