Reggio, si scaldano i motori per il 5° ‘Distinguished Gentleman’s Ride’

Una parata d’altri tempi, un rombo sinfonico e un obiettivo di vitale importanza. Domenica 17 maggio, oltre 110 Paesi e 1000 città in tutto il mondo accenderanno i motori simultaneamente per il The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR). Per il quinto anno consecutivo, Reggio Calabria si conferma cuore pulsante di questo movimento globale, trasformando le proprie strade in un palcoscenico di stile e solidarietà.

Un evento internazionale per il territorio

Il DGR di Reggio Calabria è ormai un appuntamento di risonanza internazionale, capace di attrarre negli anni, oltre 400 equipaggi e 650 partecipanti provenienti dal territorio ma anche da Malta, Inghilterra, Germania, Francia, Austria e Svizzera. Oggi, la manifestazione non è solo un atto di beneficenza, ma un potente volano di promozione turistica che mostra le bellezze dello Stretto agli occhi del mondo. L’intera iniziativa è frutto dell’impegno di un team di professionisti reggini che portano avanti l’evento senza l’ausilio di alcun fondo pubblico. La trasparenza è il pilastro del DGR: ogni singola donazione viene effettuata esclusivamente sul sito ufficiale e destinata interamente a Movember, per la lotta contro il tumore alla prostata e la prevenzione del suicidio maschile.

Il programma

La giornata di domenica seguirà un cerimoniale preciso e affascinante: Ore 08:00 – Rendez-vous: Il punto di ritrovo è fissato presso l’Area parcheggio Tempietto, sul lungomare, con l’Etna a fare da maestosa cornice naturale. Ore 10:00 – Partenza: Lo schieramento si muoverà in modo ordinato, e secondo regole ben precise, per un tour celebrativo dei monumenti cittadini. Il corteo toccherà il Castello Aragonese, il Duomo e il Lungomare Falcomatà, rendendo omaggio alla sede dei Bronzi di Riace. La Marcia dei Gentleman: La sfilata proseguirà lungo la litoranea rispettando il rigoroso limite di 40 km/h, come impone il codice di condotta dei Gentleman, per garantire sicurezza e massima visibilità alla causa. L’Approdo a Scilla: Il Ride si concluderà nella suggestiva Piazza San Rocco a Scilla, grazie al patrocinio gratuito del Comune di Scilla, dove la bellezza del borgo accoglierà i partecipanti per il momento finale.

Stile, rigore e solidarietà

Il DGR non è un raduno motociclistico comune. Il dress code è un elemento imprescindibile: sono banditi jeans strappati, tute da ginnastica o insegne di club motociclistici. Ogni partecipante è chiamato a indossare il suo abito migliore per onorare la causa. Anche il comportamento in strada è soggetto a regole ferree: la sicurezza è prioritaria, specialmente vista la presenza di passeggeri bambini. A Scilla, l’accoglienza sarà curata dal Gruppo Caffo – Amaro del Capo, che offrirà un welcome drink e premierà i donatori più attivi. Un ringraziamento speciale va alle aziende che da anni sostengono l’evento, tra cui Casaspetti, Vale Sport e Anna Scopelliti Hair Concept Store, che omaggeranno con premi esclusivi chi si distinguerà durante la giornata e nella raccolta fondi.

Come iscriversi e fare la differenza

Ogni minuto conta: il tumore alla prostata e il suicidio maschile mietono una vittima ogni 30 secondi. Partecipare significa agire. Le iscrizioni sono aperte e devono essere effettuate esclusivamente tramite il portale ufficiale, dove ogni iscritto otterrà una pagina personale per coinvolgere la propria rete in questa gara di generosità. Link ufficiale per iscrizioni e donazioni: https://gentlemansride.com/it/events/italy/reggio-calabria.

Official Host: Fabio BENSAJA.