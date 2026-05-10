Torneo Evolution Programme Under 14: presenti tre giovani della Segato

Tre giovani calciatori della Scuola Calcio Segato, sono stati invitati al Torneo Evolution Programme Under 14 organizzato dalla Figc a Tirrenia.

Antonio Costagliola centrocampista, Fortunato Ielo attaccante e Kevin La Regina difensore centrale, già protagonisti con la squadra Under 14 Élite della Scuola Calcio Segato che ha vinto il campionato Regionale.

Tanta soddisfazione in casa Segato e porte spalancate verso società professioniste per i giovani atleti, che già hanno sostenute prove tecnico-valutative.