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Torneo Evolution Programme Under 14: presenti tre giovani della Segato

Soddisfazione in casa Segato e porte spalancate verso società professioniste

10 Maggio 2026 - 10:55 | Redazione

Segato calciatori Figc

Tre giovani calciatori della Scuola Calcio Segato, sono stati invitati al Torneo Evolution Programme Under 14 organizzato dalla Figc a Tirrenia.
Antonio Costagliola centrocampista, Fortunato Ielo attaccante e Kevin La Regina difensore centrale, già protagonisti con la squadra Under 14 Élite della Scuola Calcio Segato che ha vinto il campionato Regionale.
Tanta soddisfazione in casa Segato e porte spalancate verso società professioniste per i giovani atleti, che già hanno sostenute prove tecnico-valutative.

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