Volley: la Domotek a Belluno per il ‘Triplete’ e per la storia

L’entusiasmo cresce insieme all'attesa e ora dopo ora l’atmosfera si preannuncia caldissima

Domenica 10 maggio 2026 può diventare una delle date più importanti della storia sportiva di Reggio Calabria. La Domotek Volley Reggio Calabria torna sotto rete alle ore 18 con un obiettivo chiarissimo: chiudere la serie contro Belluno Volley e conquistare una storica promozione in Serie A2.

Dopo il prezioso 3-1 ottenuto in gara 1 al PalaBenvenuti, gli amaranto hanno il primo match point a disposizione davanti al proprio pubblico. Una vittoria che significherebbe molto più di una semplice promozione: sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria, impreziosita già dai successi nella Del Monte Coppa Italia e nella Supercoppa Del Monte.

Il sogno è il “triplete”. E tutta la città ci crede.

Belluno, però, ha dimostrato in gara 1 di essere formazione solida, organizzata e di assoluto valore. Nonostante il successo conquistato dalla Domotek, la serie resta apertissima e servirà una prova di grande maturità da parte dei ragazzi amaranto per completare l’opera.

Anche in trasferta saranno tanti i tifosi pronti a colorare gli spalti di amaranto e a spingere la squadra verso il traguardo. L’entusiasmo cresce ora dopo ora e l’atmosfera si preannuncia caldissima.

Reggio Calabria sogna. La Domotek vuole trasformare quel sogno in storia.