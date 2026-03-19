Reggio, via libera al regolamento sulle Circoscrizioni

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo delle Circoscrizioni e ha preso atto delle dimissioni del consigliere comunale Saverio Pazzano, con la surroga del neo consigliere Valentino Scordino.

Ad assistere alla seduta, coordinata dal presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra con l’assistenza tecnico-giuridica della segretaria generale Antonia Criaco, c’erano gli studenti del Liceo “Alessandro Volta”. Nella fase preliminare dei lavori sono intervenuti il consigliere Guido Rulli, che ha annunciato la sua adesione a Fratelli d’Italia, il consigliere Antonino Minicuci, che ha annunciato la conclusione del suo percorso nelle istituzioni cittadine, e i consiglieri Giuseppe Sera, Massimo Ripepi, Demetrio Marino, Federico Milia, Giuseppe De Biasi, Giuseppe Marino, nonché il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia. Tutti gli intervenuti, compreso il sindaco Battaglia, hanno rivolto saluti e apprezzamenti nei confronti dei consiglieri Pazzano e Minicuci, e parole di stimolo alla partecipazione democratica nei confronti di studentesse e studenti presenti in Aula.

Il regolamento sul decentramento amministrativo

Il regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo delle circoscrizioni è stato approvato con 17 voti favorevoli e 13 astensioni. Sono stati approvati gli emendamenti presentati dal consigliere Giuseppe Giordano, che in qualità di delegato al Decentramento ha richiamato le parti salienti dell’iter che ha portato all’istituzione delle Circoscrizioni, e dal consigliere Scordino, mirato ad ampliare le forme di partecipazione popolare alla vita amministrativa delle Circoscrizioni. Respinto invece l’emendamento presentato dall’opposizione e illustrato dal consigliere Federico Milia, mirato a modificare il sistema elettorale previsto dal regolamento. Su tale disposizione e sulla delimitazione territoriale hanno espresso netta contrarietà i consiglieri Milia, Demetrio Marino, Minicuci e Ripepi. Sono inoltre intervenuti nel dibattito sul Regolamento i consiglieri Castorina, Sera, Scordino e Giuseppe Marino, con quest’ultimo che, in qualità di presidente della Commissione in cui si è sviluppato l’iter, ha rimarcato l’inversione di rotta dell’azione di governo, dalla periferia verso il centro.

Struttura delle Circoscrizioni

Il regolamento definisce l’assetto del decentramento amministrativo del Comune di Reggio Calabria articolando il territorio in cinque Circoscrizioni. Organi di ciascuna Circoscrizione sono il Consiglio, composto da 16 consiglieri, e il presidente. Presso ogni Circoscrizione è costituita una Commissione esecutiva con compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori delle Commissioni. I presidenti e i Consigli vengono eletti contestualmente alle elezioni comunali, adottando il sistema maggioritario secco previsto dalla legge per i Comuni con meno di 15.000 abitanti. Ciascuna candidatura alla carica di presidente è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

Subentro graduale nelle funzioni

È previsto un subentro graduale nelle funzioni attribuite alle Circoscrizioni: negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 alle Circoscrizioni sono attribuite le funzioni proprie per manutenzione stradale, uso d’istituto e gestione dei beni e dei servizi comunali destinati alle attività sociali e culturali, ai centri sportivi e ricreativi, attività culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, attività sociali e interventi a favore dell’infanzia, gioventù e degli anziani.

Altri provvedimenti approvati

Il Consiglio comunale ha infine approvato una variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026/2028, il regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle associazioni/società sportive e il riconoscimento di un debito fuori bilancio.