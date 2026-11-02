Nissa: torna il sorriso a Giovannone. Il patron sulle voci di mercato che riguardano Alagna. E insiste sulla Reggina

Torna al successo la Nissa e lo fa in maniera convincente. Surclassa quel Favara che appena quattro giorni prima era riuscito a fermare la Reggina sul risultato di parità. Una prestazione di livello con Alagna grande protagonista. Dopo il 5-1, si presenta in conferenza un soddisfattissimo Giovannone: “La vera Nissa è quella di oggi, sono molto felice per il risultato, per l’allenatore, il Ds e i giocatori. Ci voleva una vittoria scacciacrisi, io sono intervenuto dopo la sconfitta contro Reggina mettendoci la faccia e chiedendo a tutti di dare di più. Troisi diceva ricominciamo da tre, io dico da cinque.

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Abbiamo un organico importantissimo, la partenza di Bruno è ininfluente, altrimenti non lo avremmo lasciato andare via e a lui facciamo un in bocca al lupo per il campionato con la Reggina dove lui è voluto andare. Adesso siamo curiosi di capire quello che accadrà nelle prossime gare a partire da Siracusa, ma credo sia questa una svolta per un campionato dignitoso. Il mercato? Non mi risulta che nè Alagna nè qualche altro giocatore voglia partire. Se qualcuno pensa di voler andare via, dovrà trovare d’accordo anche la società, altrimenti farà tribuna per tutto il resto dell’anno. Qui non è un taxi dove si sale e si scende. Ma, ripeto, nè Alagna, nè Cusumano che hanno chiesto di andare via. Oggi allo stadio eravamo in pochi, c’è chi viene solo quando si è primi in classifica. Questo è l’anno della Reggina, a noi è andato tutto storto. Scomettiamo una cena che questo è l’anno della Reggina? Con tutto il rispetto per le altre squadre”.