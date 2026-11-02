Reggio, una storia di buona sanità e umanità: il grazie di una famiglia al Consorzio Macramè

L'assistenza domiciliare, spesso considerata un servizio puramente tecnico, ha assunto in questa vicenda i contorni di una vera e propria rete di protezione familiare

Ci sono storie di assistenza che superano il semplice dovere professionale per trasformarsi in autentici esempi di solidarietà e vicinanza umana. È il caso del Consorzio MACRAMÈ, una realtà che si è rivelata un pilastro fondamentale nel supporto a una famiglia del territorio, garantendo cure domiciliari d’eccellenza a un’anziana madre in un momento di estrema fragilità.

L’assistenza domiciliare, spesso considerata un servizio puramente tecnico, ha assunto in questa vicenda i contorni di una vera e propria rete di protezione familiare, grazie a un team capace di coniugare rigore operativo, empatia e una reperibilità senza sosta.

La dedizione oltre i turni di lavoro: il grazie a Maria Rosa Morabito

Nel cuore di questa esperienza spicca la figura di Maria Rosa Morabito, operatrice socio-sanitaria (O.S.S.) che ha ridefinito il concetto stesso di cura. Maria Rosa non si è limitata a svolgere le mansioni previste dal suo contratto, ma è andata ben oltre le ore assegnate. Giorno e notte, è rimasta un punto di riferimento costante e instancabile, offrendo una disponibilità totale in qualsiasi momento della giornata. Con pazienza, dolcezza e un calore umano fuori dal comune, ha instaurato un legame così profondo con la paziente e i suoi cari da abbattere le distanze professionali ed entrare a far parte della famiglia stessa.

Una cabina di regia impeccabile: il ruolo di Vanessa Mazzitelli

Dietro un servizio che funziona c’è sempre un’organizzazione rigorosa. Per questo, la famiglia esprime un sentito ringraziamento a Vanessa Mazzitelli, coordinatrice e responsabile delle cure domiciliari. La sua gestione attenta, la prontezza nel rispondere a ogni emergenza e la capacità di modulare l’assistenza in base alle esigenze della paziente hanno trasmesso sicurezza e serenità a tutta la famiglia, garantendo una presenza istituzionale impeccabile e costantemente protettiva.

Un ringraziamento sincero viene esteso anche a tutte le altre O.S.S. che sono intervenute nel corso del tempo, portando ciascuna il proprio prezioso contributo.

Il ringraziamento della famiglia: “Un modello da seguire e valorizzare”

“In un panorama in cui troppo spesso si parla di carenze assistenziali – commentano i familiari – sentiamo il dovere civico e morale di rendere pubblica questa bellissima pagina di buona sanità e cura della persona. Il Consorzio MACRAMÈ e il suo personale rappresentano un’eccellenza straordinaria del nostro settore socio-assistenziale, un modello da seguire e valorizzare”.