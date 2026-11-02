Serie D: la Nuova Igea perde in casa e il Ds Castorina si dimette. Il comunicato

Il Sambiase si impone sul campo della Nuova Igea e mantiene insieme alla Reggina la vetta della classifica. Una partita che ha visto i padroni di casa creare molto nella prima parte di gara con tante occasioni da rete sprecate. E come spesso accade nel calcio, se sbagli puntualmente vieni punito. Il Sambiase è stato bravo a sfruttare spazi ed errori vincendo per 2-4. Al termine dell’incontro sono arrivate le dimissioni del Ds Castorina.

Il comunicato

“Nuova Igea Virtus comunica di aver ricevuto, al termine della sconfitta interna contro il Sambiase, le dimissioni del Direttore Sportivo Salvatore Castorina.

La società prende formalmente e pienamente atto della decisione del dirigente, ringraziandolo per il lavoro svolto. Al contempo, il club ribadisce con forza la solidità del proprio progetto calcistico: questa scelta non rallenta la nostra marcia né intacca i nostri obiettivi.

L’impegno della proprietà resta assoluto, guidato dalla massima serietà e dalla volontà di dare continuità alla stagione in corso.

La dirigenza è già proiettata al futuro e attivamente al lavoro per competere ai massimi livelli e a tutelare, in ogni sede, l’onore della città e l’orgoglio dei nostri colori”.