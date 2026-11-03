Reggio, la prevenzione incontra la cultura: Komen Italia al Museo e screening gratuiti sul territorio

La campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro” arriva a Reggio. Alba Di Leone: “Raggiungiamo anche chi difficilmente può accedere ai programmi di screening”. Il 6 e 7 novembre appuntamento in città con scuole e federazioni sportive.

La prevenzione passa dalla cultura, dallo sport e dalla solidarietà. Reggio Calabria ospita l’ultima tappa della VII edizione de “La prevenzione è il nostro capolavoro”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno promossa da Komen Italia, insieme al Ministero della Cultura e al Ministero della Salute.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e rendere i servizi di prevenzione sempre più accessibili, soprattutto alle donne che incontrano maggiori difficoltà nel sottoporsi ai controlli. Un progetto che unisce salute, arte e territorio, coinvolgendo istituzioni, aziende sanitarie, associazioni, scuole e mondo dello sport.

Alba Di Leone: “Portiamo la prevenzione anche dove è più difficile arrivare”

A illustrare le finalità e le attività della campagna è stata Alba Di Leone, presidente di Komen Italia, che ha sottolineato il valore di un’iniziativa ormai consolidata a livello nazionale.

“È un progetto che si intitola La prevenzione è il nostro capolavoro, che si svolge ormai da alcuni anni con il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute. Quest’anno ha toccato sei città da nord a sud e l’ultima settimana è proprio questa di Reggio Calabria, in questa cornice bellissima del Museo Nazionale e anche del territorio”.

Al centro del programma ci sono gli esami di prevenzione e screening, realizzati in collaborazione con le aziende sanitarie locali e la Regione Calabria. Ma l’attenzione è rivolta anche alle persone che, per ragioni sociali, economiche o territoriali, hanno maggiori difficoltà ad accedere ai servizi sanitari.

“In queste giornate vengono erogati esami di prevenzione, di screening in accordo con le aziende sanitarie locali, con la Regione e vengono effettuati dei progetti speciali. La giornata di oggi la Carovana si trova nella casa circondariale di Reggio Calabria per fare lo screening alle detenute”.

Un’iniziativa che si estende anche alle realtà impegnate quotidianamente nel sostegno delle persone più fragili.

“Ci sono dei progetti con la Caritas, che nel territorio di Reggio Calabria è molto attiva, e quindi con l’aiuto della Carovana, a fianco a loro, riusciamo a raggiungere territori che difficilmente possono essere raggiunti dai programmi convenzionali di screening”.

Prevenzione, sport e cultura: il 6 e 7 novembre appuntamento in Piazza Duomo

Il programma proseguirà nei prossimi giorni con nuove occasioni di sensibilizzazione e prevenzione, coinvolgendo il centro cittadino e il Museo Archeologico.

“Ci saranno numerose occasioni di prevenzione anche in Piazza Duomo con le federazioni sportive, ma anche dei percorsi culturali all’interno del museo che avvicinano proprio alla cultura della bellezza, che è molto vicina alla cultura della prevenzione e del prendersi cura”, ha spiegato Di Leone.

Un legame, quello tra arte e salute, che rappresenta il cuore della campagna nazionale: valorizzare il patrimonio culturale italiano e, nello stesso tempo, ricordare quanto sia importante prendersi cura della propria salute.

L’assessore Micheli: “La prevenzione deve diventare un’opportunità concreta per tutti”

A sostenere il progetto anche la Regione Calabria, come evidenziato dall’assessore con competenze in materia di istruzione, sport e politiche per i giovani, Eulalia Micheli.

“È un progetto che vede impegnata la Regione a sostegno di Komen Italia, che toccherà Reggio adesso in questo tour, ma che toccherà anche tutte le altre province. Ringrazio il presidente Occhiuto che ha fermamente voluto questo progetto che sarà il 6 e 7 novembre in Piazza Duomo e che vedrà coinvolte anche le federazioni sportive e le scuole”.

Per Micheli, uno degli obiettivi principali è abbattere gli ostacoli che spesso impediscono ai cittadini di accedere ai controlli.

“Parliamo di prevenzione e parliamo di ritorno alla salute. Noi siamo convinti che rendere i servizi sempre più accessibili ai cittadini che magari hanno difficoltà organizzative, territoriali, è un compito che abbiamo come istituzioni”.

Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento dei più giovani attraverso lo sport, grazie alla collaborazione con il CONI e le federazioni sportive.

“Come assessore dello Sport sono molto contenta della collaborazione del CONI, delle federazioni FIDAP, FIDAL e FITP che saranno coinvolte in queste due giornate. Credo che il messaggio della cultura e del benessere sia un messaggio che dobbiamo dare fin da quando i ragazzi sono piccoli, anche alle scuole, attraverso i valori educativi dello sport”.

L’appello alle donne: “Prendersi cura di sé non significa togliere tempo agli altri”

Nelle parole dell’assessore Micheli anche un messaggio rivolto direttamente alle donne che, troppo spesso, rinunciano ai controlli per dare priorità agli impegni familiari e lavorativi.

“Io mi auguro che questo non sia solo un messaggio di prevenzione, ma che diventi un’opportunità concreta nei nostri territori”.

Poi l’appello:

“Mi rivolgo a tutte le donne che magari mettono da parte, per impegni familiari e lavorativi, la prevenzione e dico loro che non si toglie tempo agli altri, ma la cura della propria persona e riconoscere i valori della propria vita vuol dire dare anche alle altre persone la certezza che si continuerà ad esserci”.

Un messaggio che riassume lo spirito della campagna di Komen Italia: la prevenzione non deve essere un privilegio, ma una possibilità concreta per tutte le donne, anche per quelle che vivono situazioni di maggiore difficoltà.

La tappa reggina proseguirà quindi con gli appuntamenti del 6 e 7 novembre in Piazza Duomo, dove salute, sport e sensibilizzazione saranno al centro di due giornate dedicate alla cultura della prevenzione.