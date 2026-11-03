Palermo, numeri e record da paura: oltre un anno senza sconfitte in casa. Inzaghi vola verso la A

Il Palermo di Pippo Inzaghi continua a vincere, a convincere e soprattutto a rendere il proprio stadio un fortino inespugnabile. Con il successo per 3-1 contro il Vicenza, arrivato domenica 1 novembre, i rosanero hanno superato un anno di imbattibilità casalinga, confermando un rendimento straordinario davanti al proprio pubblico. Una striscia iniziata il 28 ottobre 2025, con il netto 3-0 rifilato al Monza, e proseguita senza interruzioni fino a oggi. Da allora il Palermo non ha più conosciuto la sconfitta al Renzo Barbera.

Palermo, 21 partite senza sconfitte: numeri da record

Il bilancio complessivo delle ultime due stagioni è impressionante: 21 partite casalinghe, 20 vittorie, un solo pareggio, 53 gol realizzati e appena 13 subiti. Nel finale della stagione 2025/2026, il Palermo aveva messo insieme 13 successi, 12 in campionato e uno nei playoff, oltre a un pareggio. Quattordici gare senza perdere, con 35 reti segnate e soltanto 7 incassate. Un rendimento confermato anche nella stagione attuale, con altre sette vittorie consecutive davanti ai propri tifosi, cinque in campionato e due in Coppa Italia. In queste sfide i rosanero hanno realizzato 18 gol, subendone 6.

Inzaghi vola: Palermo primo e ancora imbattuto

La vittoria contro il Vicenza, arrivata in rimonta grazie alla rete di Johnsen e alla doppietta di Vavassori, ha consentito al Palermo di consolidare ulteriormente il primato in Serie B. Dopo dieci giornate, la formazione allenata da Pippo Inzaghi guida la classifica con 26 punti, sei di vantaggio sul Modena secondo e sette sull’Ascoli terzo.

I numeri raccontano una superiorità evidente: 8 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Il Palermo è l’unica squadra del campionato cadetto a non aver ancora perso una partita. Sono 24 i gol realizzati e 12 quelli subiti. Un avvio di stagione che alimenta le ambizioni di promozione in Serie A. Inzaghi, intanto, può contare su una squadra capace di ottenere risultati sia in casa che in trasferta, con il Barbera diventato ormai un autentico fattore.

E adesso arriva un altro esame importante: venerdì 6 novembre, alle 20.30, il Palermo sarà impegnato sul campo dell’Ascoli, terza forza del campionato. Un confronto diretto che potrebbe consentire ai rosanero di aumentare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici.